Кличко з Пальчевським вийдуть у 2 тур на виборах в мери Києва, - "Соціальний моніторинг"

Чинний мер Києва Віталій Кличко вийде в 2 тур з лідером політичної сили "Перемога Пальчевського" Андрієм Пальчевським на виборах в мери. Про це повідомив директор центру "Соціальний моніторинг" Дмитро Дмитрук в прес-центрі "Українських Новин".

"Найбільша підтримка у чинного мера Кличка, його відсоток дуже високий, але все-таки на даний момент він не забезпечив собі однотурові вибори, швидше за все, судячи з соціології вони будуть в 2 тури ... 2 позицію тримає Пальчевський", - сказав він.

Рейтинг підтримки Кличка серед опитуваних "Соціальним моніторингом" становить 41,2%, Пальчевського - 11,3%, кандидата від партії "Слуга народу" Ірини Верещук - 8,6%, а від партії "Голос" шоумена Сергія Притули - 8,2 %.

Також Дмитрук зазначив, що бажання взяти участь в голосуванні висловили 82% опитаних, а найбільшими проблемами жителі Києва вважають поганий стан доріг, корупцію в міських органах влади і важкодоступність безкоштовних медичних послуг, поганий екологічний стан, а також тривала відсутність гарячого водопостачання.

Згідно опитування, електоральний рейтинг на виборах до Київської міської ради у вересні у партії "Український демократичний альянс за реформи (УДАР) Віталія Кличка" становить 25,4%, у "Слуги народу" - 16,3, у "Європейської солідарності" - 11,7%, у "Перемоги Пальчевського" - 6,8%, у "Голосу" - 6,7, у "Опозиційної платформи - За життя" - 6,4%, у "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина "- 6, 0% і у "Сили і честі" - 5,3%.

Польовий етап дослідження відбувся в Києві з 24 серпня по 6 вересня. Було опитано 2005 респондентів за методом особистого інтерв'ю за місцем проживання. Стандартне відхилення: 2,2 - 2,9%.

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