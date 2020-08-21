Майже половина українців підтримують надання Донбасу автономії, - опитування

47,3% респондентів, опитаних центром "Соціальний моніторинг" підтримують надання Донбасу автономії.

Про це свідчать результати опитування, передають Українськi Новини.

Спочатку респондентів запитали, який варіант розв'язання проблеми непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей вони підтримують.

Надання цим територіям особливого статуту, який передбачає автономію в складі України, підтримали 32,6% опитаних, офіційне визнання того, що ці території в найближчі роки не можуть бути повернені та їх ізоляцію від України - 23,3%, продовження бойових дій до відновлення повного контролю над цими територіями військовим шляхом - 20,8%, не змогли відповісти - 23,3%.

Після цього респондентів запитали, підтримали б вони рішення про надання автономії у складі України непідконтрольним територіям для припинення бойових дій і мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

47,3% відповіли ствердно (20,2% - точно, 27,1% - скоріше так), 37,8% - негативно (19,1% - швидше, ні, 18,7% - точно), 14,9% не змогли відповісти.

У регіональному розрізі відповіді сильно розрізняються: на заході за тільки 19%, проти - 67%, в центрі за 46, 8%, проти - 37,1%, на півдні за 60%, проти - 17,3%, на сході за 61%, проти - 25,9%, на Донбасі за 74,2%, проти - 19%.

Крім того, респондентів запитали, що, на їхню думку, в інтересах України - виконувати "мінські домовленості" або відмовитися від них.

46,3% відповіли "виконувати", 24,7% - "відмовитися", 29% не змогли сказати. На питання про те, чи варто, на їхню думку, вести прямі переговори з РФ для досягнення миру, 69,7% опитаних відповіли ствердно (39,3% - безумовно, так, 30,4% - скоріше так), 18,6% - негативно (9,3% - скоріше, немає, 9,3% - безумовно, немає), 11,7% не змогли відповісти.

Прямі переговори з керівниками самопроголошених Донецької і Луганської "народних республік" для досягнення миру підтримали 50,6% опитаних (24,5% - безумовно, 26,1% - швидше), виступили проти - 39,4% (15,7% - скоріше, 23,7% - безумовно), 10% не змогли відповісти.

При цьому на питання про їхнє ставлення до Росії 57,9% відповіли "негативно" (31,4% - скоріше, негативно, а 26,5% - дуже негативно), 29,7% - "позитивно" (25,3% - скоріше, 4,4% - дуже), 12,4 змогли відповісти.

Опитування проводилося 8-15 серпня серед 3 012 повнолітніх респондентів методом особистого інтерв'ю. Похибка не перевищує 1,9%.

Як повідомляли Українськi Новини, новопризначений глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук виключає закріплення "особливого статусу" Донбасу в Конституції.

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