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07 вересня 2020, понеділок, 13:39 7
Суспільство 2020-09-07T15:00:03+03:00
Українські Новини
Майже половина українців вважають найбільшою проблемою для країни корупцію, а 43% - війну на Донбасі

Майже половина українців вважають найбільшою проблемою для країни корупцію, а 43% - війну на Донбасі

Александр Савич
Рейтинг, соцопитування, МРІ
Половина українців вважають головною проблемою країни корупцію. Фото: pixabay.com
Половина українців вважають головною проблемою країни корупцію. Фото: pixabay.com

48% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", вважають найбільшою проблемою для України корупцію, 43% - війну на Донбасі, водночас як дві третини українців проти легалізації онлайн-казино.

Про це свідчать результати опитування, передають Українськi Новини.

Респондентам ставили запитання, які проблеми для України вони вважають найбільш важливими.

48% назвали корупцію в державних органах, 43% - війну на Донбасі, 31% - безробіття.

22% вважають найбільшою проблемою для України низьку якість медичних послуг, 21% - низькі пенсії , 19% - низький рівень виробництва.

14% опитаних найбільшою проблемою назвали коронавірус і соціальний захист бідних, 13% - політичну нестабільність.

Анексію Криму Росією, а також інфляцію і падіння курсу гривні назвали головними проблемами 8% респондентів, погані відносини з Росією - 7%, злочинність - 6%, затримку зарплат - 5%, інше вибрали 5%, 1% - не змогли відповісти.

Опитування було проведене соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень МРІ з 30 по 31 липня.

Дані були зібрані за допомогою комп'ютерного методу телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів.

Опитування проводилось за випадковою вибіркою, яка включала 2 472 громадян України у віці від 16 років і старше.

Як повідомляли Українські Новини, половина українців не довіряють Зеленському.

Також "Слузі народу" довіряє тільки чверть українців.

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