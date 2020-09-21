Аномальна спека в кінці вересня і "бабине літо" в листопаді: синоптики дали прогноз на всю осінь-2020

Україна все ще перебуває в періоді метеорологічного літа. Похолодання в країні, коли вночі спостерігалися заморозки до -3 , буде нетривалим . За прогнозом погоди в же цього тижня температура повітря знову почне підвищуватися і до кінця вересня досягне практично літніх значень.

Як пише "Обозреватель", посушливий перший місяць осені став проблемою для аграріїв, не виключено, що озимі доведеться сіяти на початку жовтня. Попереду в України ще як мінімум три бабиних літа.

Літо продовжується

Синоптик Тетяна Адаменко розповіла, що в Україні почався період інтенсивного похолодання за рахунок переміщення через територію країни холодного атмосферного фронту з Арктики. Саме з ним були пов'язані заморозки, які спостерігалися в ніч з 17 на 18 вересня в західних і північних областях країни.

"Далі ми будемо перебувати в періоді прохолодної погоди до 22 вересня, а потім почнеться поступове підвищення температури до 20-25 градусів, на півдні - до 27 градусів вище нуля до 27 вересня", - додала Адаменко.

Погода в Києві на 2 тижні від МЕТЕОПРОГ.

За її словами, "поки ми перебуваємо в періоді метеорологічного літа". Разом з тим вона звернула увагу в прогнозі погоди на практично повну відсутність дощів, що несприятливо для сільського господарства, до кінця вересня в цьому сенсі очікується "сумна картина". "Принаймні, в найближчі 10 днів опадів, які можна назвати нормальними, не передбачається", - сказала синоптик.

"Зараз ми перебуваємо в середині оптимальних кліматичних термінів посіву озимих культур. Але оскільки ґрунт сухий, сіяти в такий ґрунт недоцільно. Тому у нас йде затримка посіву. Але, враховуючи, що ми в глобальному потеплінні, осінній період у нас все тепліше і тепліше , зима все м'якша і м'якша, то в цьому році терміни, швидше за все, будуть дуже зміщені. до 10 жовтня сіяти можна", - зазначила Адаменко.

За оцінками синоптика, з досвіду минулих років можна очікувати опадів до середини жовтня, "інакше це буде просто катастрофа".

Вона уточнила, що бабине літо буває не щороку, і, як правило, в жовтні. "Після істотного тривалого похолодання. Яскрава ознака бабиного літа - павутина, яка повинна поплисти. Але так як ми перебуваємо в періоді зміни клімату і суцільних аномалій, то чи буде павутина, невідомо. І бабине літо треба дивитися за рівнем середньодобових температур", - пояснила синоптик.

Синоптик Роман Мурмило розповів, що на цьому тижні в Україні встановиться досить тепла погода.

"У найближчі кілька днів, у вихідні, на початку наступного тижня буде від 15 до 17 градусів тепла, холодні ночі - 7-8 градусів. На заході країни не виключені заморозки на ґрунті. Слава богу, не в повітрі", - повідомив він.

Але вже з 23 вересня знову почнеться невелике потепління, і погода почне відповідати кліматичні норми кінця вересня, сказав синоптик. "Вдень буде до 25 градусів, нічні температури теж підвищаться на 2-3 градуси і будуть досягати 8-12 градусів", - уточнив він.

Мурмило зауважив, що період з 23 вересня можна вважати бабиним літом, хоча "це не зовсім метеорологічне поняття". "Після різкого зниження температури буде підвищення, настане стійкий період без дощів з досить комфортною погодою", - додав він.

Що стосується опадів, то невеликі дощі можуть пройти в найближчі дні на півночі і північному сході України. "Але вони практично нічого не поміняють в плані зволоження грунту. Просто пройде дощ, і все. Ґрунт як і раніше залишиться сухим, кількості опадів дуже мало", - сказав синоптик.

За його прогнозами, початок жовтня буде таким же, як кінець вересня - помірно теплим і без опадів.

З 23 вересня в Україні почнеться новий період потепління, який можна назвати бабиним літом.

Україна чекає три бабиних літа, останнє - в листопаді

Народний синоптик Володимир Деркач пообіцяв цілих три бабиних літа. Перше почнеться після періоду похолодання в останній декаді вересня, друге - в жовтні (нетривале, до тижня) і третє - з 5-6 листопада.

Погода в Україні восени-2020 від народного синоптика. Колаж: Сегодня.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували перші заморозки в Україні тільки в кінці жовтня , але в цілому вересень очікується аномально спекотним.

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