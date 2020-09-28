Суд визнав "Київенерго" банкрутом

Господарський суд Донецької області визнав банкрутом енергопостачальну компанію "Київенерго" ("К.Енерго").

Про це свідчать дані в єдиному реєстрі судових рішень, передають Українські Новини.

"Визнати банкрутом боржника — Товариство з обмеженою відповідальністю "К.Енерго", — сказано в ньому.

Зазначається, що рішенням суду була відкрита процедура ліквідації компанії терміном 12 місяців.

Також уточнюється, що ініціатором процедури банкрутства "Київенерго" є приватне акціонерне товариство "Науково-виробнича компанія "Гірничі машини".

У серпні суд визнав вимоги кредиторів до енергопостачальної компанії "Київенерго" на загальну суму 2,296 млрд гривень.

Зазначається, що суд визнав вимоги Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в розмірі 162,4 млн гривень, ТОВ "Техпремпоставка" в розмірі 1,099 млрд гривень, комунального підприємства "Київводоканал" в розмірі 73,02 млн гривень, оператора газових сховищ компанії "Укртрансгаз "в розмірі 674,82 млн гривень і газорозподільної компанії "Київгаз" на суму 286,67 млн ​​гривень.

Як повідомляли Українські Новини, в травні 2019 року ДТЕК закрив угоди із купівлі "Одесаобленерго" і "Київобленерго".

Також експерт вважає, що купівля ДТЕК двох обленерго не призведе до підвищення тарифів.

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