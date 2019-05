ДТЕК закрив угоди з купівлі "Одесаобленерго" та "Київобленерго"

Енергохолдинг ДТЕК завершив операцію з придбання 68,2949% акцій Акціонерного товариства (АТ) "Одесаобленерго" та 93,9978% Приватного акціонерного товариства (ПрАТ) "Київобленерго" у холдингу VS Energy.

Про це повідомило інформаціне агентство "Інтерфакс-Україна".

"Компанія розробляє програму розвитку електричних мереж в Київському і Одеському регіонах. Мета - підвищення якості та надійності розподілу електроенергії, поліпшення клієнтських сервісів", - заявили в прес-службі ДТЕК.

Обидві компанії опублікували оголошення в ЗМІ про відкликання з 17 травня раніше виданих довіреностей. Крім того, "Одесаобленерго" в четвер повідомило в системі розкриття Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР), що пакет акцій у власності ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" 10 травня зріс з 16,773013% до 68,29488% статутного капіталу. "Максимальна ціна, за якою ДТЕК купував акції за останні 12 місяців, склала 3,13 гривень за штуку", - йдеться в документі.

Згідно зі звітом "Одесаобленерго", на початок 2019 року найбільшими акціонерами компанії були ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" - 32,522649%, VS Energy International NV (Нідерланди) - 17,983159%, "Київобленерго" - 9,253295% і держава - 25%. У січні "ДТЕК Нафтогаз" став власником 16,77% акцій, VS Energy International NV збільшив свою частку до 51,52%, а VS Energy International NV і "Київобленерго" вийшли з числа акціонерів.

Загальна кількість акцій "Одесаобленерго" - 608 млн 495,56 тис. штук.

У холдингу зазначили, що за час своєї роботи було інвестовано в бізнес з дистрибуції електроенергії більше 300 млн доларів. У ДТЕК вважають свої розподільні компанії в Києві, Дніпропетровській і Донецькій (на підконтрольних територіях) областях, одними з найбільш ефективних і надійних в країні. "Зокрема, час непланових відключень споживачів у них на 30-70% менше середнього (без урахування прифронтових територій), а втрати електроенергії майже вдвічі нижче", - підкреслили в холдингу.

Як уточнили в ДТЕК, програма розвитку електричних мереж в Київській та Одеській областях буде сфокусована на системній цифровізації управління інфраструктурою, підвищення надійності електропостачання та якості обслуговування клієнтів.

У прес-службі з посиланням на генерального директора ДТЕК Мережі Івана Гелюха повідомили, що національний регулятор НКРЕКП контролює роботу операторів системи розподілу, накладаючи на них зобов'язання про безумовне надання доступу до мережевої інфраструктури будь-якому постачальнику електроенергії. "Таким чином, концентрація нових активів компанією ДТЕК не обмежує клієнтів у ринковій можливості самим вибирати, у кого їм купувати електроенергію. Сьогодні ринок постачання електроенергії клієнтам повністю конкурентний, і ДТЕК підтримує розвиток цієї конкуренції", - сказав Гелюх.

За його словами, для спрощення підключень до електричних мереж в кожному регіоні ДТЕК створив спеціальні департаменти з нових підключень та оптимізації внутрішніх процесів. В результаті, наприклад, в Дніпрі за минулий рік вдалося підключити в 2,5 рази більше нових клієнтів до електромереж - майже 8 тис.

"Одесаобленерго" за підсумками 2018 року скоротило чистий прибуток в 5,3 рази в порівнянні з 2017 роком - до 0,94 млн гривень, а його виручка збільшилася на 11,2% - до 8 млрд 425,387 млн ​​гривень.

"Київобленерго" в 2018 році збільшило чистий прибуток на 6,8% - до 233,16 млн гривень, а його виручка зросла на 18% - до 9 млрд 470,99 млн гривень.