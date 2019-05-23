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23 травня 2019, четвер, 16:28 155
Економіка 2019-05-23T17:45:02+03:00
Українські Новини
Купівля ДТЕК двох обленерго не призведе до підвищення тарифів, – експерт

Купівля ДТЕК двох обленерго не призведе до підвищення тарифів, – експерт

Юлія Боровик. Фото: capital.ua
Юлія Боровик. Фото: capital.ua

Кандидат економічних наук, експерт у сфері конкурентної політики Юлія  Боровик заявила, що концентрація групою компаній ДТЕК пакетів акцій "Київобленерго" та "Одесаобленерго" не дає ДТЕК можливості підвищувати тарифи, так як згідно законодавства України, тарифи на послуги з розподілу електроенергії і ставки за приєднання потужностей підлягають держрегулюванню.

Про це йдеться в інтерв'ю виданню "Капітал".

"Законодавством виключається будь-який вплив енергорозподільчих компаній на ціни послуг з розподілу електричної енергії. Вирішальна роль у встановлені цін належить державі в особі НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг)", - повідомила Боровик.

Відповідно до Закону України "Про природні монополії" діяльність, що відноситься до сфери природних монополій, у т.ч. у сфері розподілу електроенергії, підлягає державному регулюванню. Його предметом, серед іншого, є ціни і тарифи на послуги, що надаються цими суб'єктами. Функція регулювання цін на ринках послуг розподілу електричної енергії покладена на НКРЕКП.

Нагадаємо, 25 квітня Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл компанії "ДТЕК Нафтогаз" на придбання 24,99% акцій "Київобленерго" та 16,77% акцій "Одесаобленерго".

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