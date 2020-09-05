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05 вересня 2020, субота, 05:20 7
Економіка 2020-09-05T07:00:03+03:00
Українські Новини
Скільки коштує буряк на ринку

Скільки коштує буряк на ринку

Кира Молчанова
Буряк, овочі, ціни на овочі, Борщовий набір
Буряк. Фото: pixabay.com/Coulеur
Буряк. Фото: pixabay.com/Coulеur

На ринку дешевшають не тільки сезонні дині і кавуни, а й буряк, який зараз продають в середньому на 26% дешевше, ніж в кінці минулого робочого тижня.

Про це повідомив ресурс EastFruit.

Зниження цін пояснюється тим, що зараз більшість фермерів приступили до збору врожаю коренеплодів і пропозиція на ринку зросла.

Так, наразі виробники пропонують до продажу дані коренеплоди по 2-4 грн/кг ($0,07-0,14/кг), що в середньому на 26% дешевше, ніж в кінці минулого робочого тижня.

Ціни не ростуть, а навіть знижуються, в основному, через те, що зростає сезонний попит, який зараз залишається досить низьким.

Наразі буряк в Україні вже коштує в середньому на 15% дешевше, ніж на початку осені 2019 року. При цьому фермери поки не очікують поліпшення ситуації, оскільки пропозиція буряка на сьогоднішній день надмірна, а розвантажити ринок поки не вдається через невисоких темпів реалізації.

Як повідомляли Українські Новини, помідори всупереч прогнозам, знову стали дешевшими на 15% від озвучених раніше цифр.

Зростання пропозиції спровокував зменшення ціни на картоплю.

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