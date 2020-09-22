На Донбасі зберігається перемир'я. Українські військові відновлюють будинки місцевих жителів

У вівторок в зоні проведення операції Об'єднаних сил бойовики не порушували режим припинення вогню.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби, 22 вересня, в смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку супротивника не зафіксовано. Режим тиші зберігається в повній мірі", - йдеться в ньому.

Також вказується, що рятувальники Об'єднаних сил ведуть роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків і об'єктів інфраструктури - протягом доби відремонтовано 15 будинків, на 15 об'єктах роботи ще тривають.

Крім того, сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій розмінували майже 8 га території в прифронтовому районі і передали на знищення 81 знайдений вибухонебезпечний предмет.

Як повідомляли Українськi Новини, попередньої доби, 21 вересня, бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС), втрат серед українських військовослужбовців немає.

Також протягом минулого тижня співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили та знешкодили 487 вибухонебезпечних предметів.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини