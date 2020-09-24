підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
24.09.20 10:00 Прес-конференція: "Електоральні настрої мешканців Дніпра, Харкова та Одеси"

24 вересня 2020, четвер, 08:29 5
Силові структури 2020-09-24T09:15:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі двоє українських військових поранені через підрив на невідомому пристрої

На Донбасі двоє українських військових поранені через підрив на невідомому пристрої

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли на Донбасі
ООС. Фото: Facebook/ООС
ООС. Фото: Facebook/ООС

Вчора, 23 вересня, з боку збройних формувань РФ в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що на Приазов'ї, всупереч домовленостям, досягнутим в рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано прольоти двох безпілотних літальних апаратів противника з перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожі БПЛА типу "Квадрокоптер" і "Фантом-4" були придушені.

"Проголошений режим припинення вогню ворог порушив поблизу Попасної, здійснивши два постріли в бік наших позицій з автоматичної станкового гранатомета. Вогнева провокація супротивника не становила загрози для наших захисників, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів не було", - відзначили в штабі.

Проте наголошується, що, недалеко від населеного пункту Піски в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Військових оперативно доставили в лікувальний заклад, де їм була надана кваліфікована медична допомога.

З початку поточної доби, 24 вересня, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, зазначається, що у вівторок, 22 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил бойовики не порушували режим припинення вогню.

Однак за день до цього, 21 вересня, бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС), втрат серед українських військовослужбовців не було.

Більше новин про: ООС Ситуація в зоні ООС війна на Донбасі обстріли на Донбасі

На Донбасі поранені двоє військових через підрив н...
На Донбасі зберігається перемир'я. Українські війс...
Військові підірвалися на невідомому вибуховому при...
Бойовики продовжують порушувати режим припинення в...
В Україні 3372 нових хворих. Одужала рекордна кількість людей
Сьогодні 197-й день карантину: які обмеження діють в "коронавірусних" зонах
Новини
Припинити відбілювання гітлерівський колаборантів, - ОПЗЖ обурилася рішенням суду по дивізії СС "Галичина" 10:59
У порту "Южний" буксир пошкодив танкер з великим вантажем аміаку на борту 10:31
В Україні від ускладнень коронавірусу померла дитина. Це другий випадок з початку епідемії 10:30
Поліція почала розслідувати погрози на адресу адвоката у справі символіки дивізії СС "Галичина" Браславської 10:08
Пробки в Києві. Карта: Google Maps
Київ скували масштабні ранкові пробки. Які вулиці найзавантаженіші 09:58
більше новин
Сергій Шахов. Фото:
"Наш край" висунув Сергія Шахова кандидатом у мери Києва 14:49 Фото
Замість рідної "Свободи" - чужа "Перемога"? Ігор Мірошниченко шукає будь-які варіанти залишитися в Київраді, - ЗМІ 12:47
Укрбуд міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали, — Максим Микитась 17:23
В Україні вперше провели змагання зі збирання сміття 13:59
"Бурісма" програла суд та визнала, що давала хабар Байдену 12:45 Документ
більше новин
Українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих 08:30
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49
Символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською: Апеляційний суд визнав законним висновок Інституту нацпамяти 18:07
В Україні 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу і 63 смерті за добу 09:32
У США Коломойський відмивав гроші через Deutsche Bank і залишав після себе розруху, - ЗМІ 13:33
більше новин
Долар трохи подешевшав: офіційний курс валют від НБУ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok