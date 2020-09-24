На Донбасі двоє українських військових поранені через підрив на невідомому пристрої

Вчора, 23 вересня, з боку збройних формувань РФ в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню . Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що на Приазов'ї, всупереч домовленостям, досягнутим в рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано прольоти двох безпілотних літальних апаратів противника з перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожі БПЛА типу "Квадрокоптер" і "Фантом-4" були придушені.

"Проголошений режим припинення вогню ворог порушив поблизу Попасної, здійснивши два постріли в бік наших позицій з автоматичної станкового гранатомета. Вогнева провокація супротивника не становила загрози для наших захисників, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів не було", - відзначили в штабі.

Проте наголошується, що, недалеко від населеного пункту Піски в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Військових оперативно доставили в лікувальний заклад, де їм була надана кваліфікована медична допомога.

З початку поточної доби, 24 вересня, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, зазначається, що у вівторок, 22 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил бойовики не порушували режим припинення вогню.

Однак за день до цього, 21 вересня, бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС), втрат серед українських військовослужбовців не було.

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