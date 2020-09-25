На Донбасі бойовики знову влаштували провокації, порушивши режим припинення вогню

В четвер, 24 вересня, бойовики один раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних силю Втрат серед українських військовослужбовців не було.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу Операції Об'єднаних сил, передають Українські Новини.

Так, режим припинення вогню противник порушив у вечірній час доби, зробивши постріл з ручного протитанкового гранатомета в сторону позицій ООС поблизу Кам'янки.

Постріл був не прицiльним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

З початку поточної доби, 25 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша, ніяких порушень з боку російсько-окупаційних військ не задокументоване.

Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українським воїнами.

Як повідомляли Українськi Новини, 23 вересня з боку збройних формувань РФ в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню, а двоє українських військових поранені через підрив на невідомому пристрої.

А до цього, 22 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил бойовики не порушували режим припинення вогню.

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