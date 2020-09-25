підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Життя
  • Lifestyle
  • Сьогодні три знаки зодіаку зможуть позбутися від усіх тривог, - астролог
25 вересня 2020, пʼятниця, 05:00 6
Lifestyle 2020-09-25T08:30:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні три знаки зодіаку зможуть позбутися від усіх тривог, - астролог

Сьогодні три знаки зодіаку зможуть позбутися від усіх тривог, - астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

З гороскопом на сьогодні Раки, Терези і Скорпіони позбудуться всіх труднощів і тривог після того, як за гороскопом на четвер Тельцям, Стрільцям і Козерогам прогнозували проблеми. Про те, що чекає представників цих знаків зодіаку в п'ятницю, 25 вересня, розкажуть Українські Новини.

Рак

Цей день дозволить Ракам проявити себе і розкрити свій потенціал в повній мірі. Зірки запевняють, що в п'ятницю рішення важливих питань буде проходити без зайвих проблем і суєти. Використовуйте цей сприятливий період в своїх інтересах, щоб втілити в життя все задумане. Увечері представників цього знаку можуть запросити на побачення.

Терези

Терезів чекає вдалий день, під час якого вдасться без особливих проблем вирішити поточні питання. Зірки запевняють, що деякі обставини будуть розвиватися таким чином, що належить діяти стрімко. Також це буде сприятливий період для всього нового і незвичайного. У першій половині п'ятниці не варто розпорошувати свою увагу на дрібниці. Пуста трата часу віддалить від поставленої мети, завадить все зробити вчасно. Увечері чекайте приємних новин, які можуть значно надихнути.

Скорпіон

Сприятливий день для багатьох справ. У цей час перед Скорпіонами відкриються нові перспективні можливості. Вийде вдало вирішити проблеми минулого періоду. У цей період спілкування з оточуючими буде вибудовуватися легко і просто, в також у представників цього знаку з'явиться стимул почати нову справу, яка в найближчому майбутньому принесе успіх. У п'ятницю також не виключені зустрічі з приятелями і близькими друзями.

Як повідомляли Українські Новини, астрологи спрогнозували,  які знаки зодіаку стануть щасливішими вже цієї осені.

Крім того, астрологи розповіли,  які знаки зодіаку позбудуться проблем і розчарувань  в кінці цього місяця.

Більше новин про: Гороскоп Гороскоп на кожний день Гороскоп на сьогодні

Аграрії втратили 6,5 млрд гривень через посуху
За серпень Зеленський заробив "голу" ставку в 28 тисяч гривень
Новини
Масове отруєння на Прикарпатті. Більше 100 осіб отруїлися в заводській їдальні 08:30
Україна на карантині 198-й день. Що заборонено в "червоній" і "помаранчевій" зонах 08:30
Україна залишилася без двох представників в футбольних єврокубках УЄФА 08:29
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, як отримати компенсацію за зруйноване житло на Донбасі
Українці, будинки яких зруйновано під час війни, можуть отримати компенсацію. Як оформити заяву на виплату 07:15
У КМДА розповіли, наскільки готові до опалення столичні будинки 07:00
більше новин
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ 16:43
Сергій Шахов. Фото:
"Наш край" висунув Сергія Шахова кандидатом у мери Києва 14:49 Фото
Депутати від "ЄС" не голосуватимуть за земельні питання на останньому засідання Київради 15:52
Здивований тим, що в Україні нікого не хвилює занепад підприємства, - китайський інвестор "Мотор Січі" 09:30
більше новин
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ 16:43
Символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською: Апеляційний суд визнав законним висновок Інституту нацпамяти 18:07
В Україні 3,5 тисячі нових випадків коронавірусу і 63 смерті за добу 09:32
У США Коломойський відмивав гроші через Deutsche Bank і залишав після себе розруху, - ЗМІ 13:33
більше новин
Україна попросила Білорусь перенести форум регіонів за участю Зеленського і Лукашенка на 2021
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok