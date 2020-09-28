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  • Овнам не можна допускати нервових перевантажень, а в Левів буде гармонійний день,— гороскоп від Глоби на сьогодні
28 вересня 2020, понеділок, 08:30 6
Lifestyle 2020-09-28T09:15:01+03:00
Українські Новини
Овнам не можна допускати нервових перевантажень, а в Левів буде гармонійний день,— гороскоп від Глоби на сього

Овнам не можна допускати нервових перевантажень, а в Левів буде гармонійний день,— гороскоп від Глоби на сьогодні

Елена Новикова
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Гороскоп на понеділок від Павла Глоби. Фото: pixabay
Гороскоп на понеділок від Павла Глоби. Фото: pixabay

Тоді як за гороскопом на п'ятницю зірки обіцяли деяким знакам зодіаку безліч можливостей, сьогодні у багатьох може загостритися інтуїція. Астролог прогнозує хороший період, щоб фантазувати, займатися завданнями, які потребують творчих думок. Детальніше про те, що чекає представників всіх знаків зодіаку в понеділок, 28 вересня, розповів Павло Глоба.

Овен

Овнам зараз важливо не допускати нервових перевантажень. Варто прислухатися до своїх почуттів, щоб зберегти душевну рівновагу.

Телець

Тельцям варто проявляти обережність зі здоров'ям і не перевантажувати себе дорогою, якщо відчуваєте надмірну втому.

Близнюки

У цей день варто бути обережним зі своїм здоров'ям - уникати підозрілих і важких продуктів, самолікування і екстремальних ситуацій.

Рак

Ракам у понеділок може бути властива легка емоційна нестабільність. Якщо на представників цього знака наваляться різкі перепади настрою - не варто лякатися.

Лев

Левам астролог прогнозує дуже спокійний і гармонійний день. Він вийде особливо гарним, якщо представники знака присвятять його сім'ї, родичам або друзям.

Діва

День для більшості представників знаку буде сповнений енергії і сили, спрямованої в позитивне русло. Його бажано присвятити добродійності, відпочинку.

Терези

У цей день бажано знайти час для духовного. Це може бути хороша книга, яка підкаже в якому напрямку і якими методами найкраще самовдосконалюватися. Варто знайти час і для повного релаксу. У тих, кому в понеділок доведеться попрацювати, день буде проходити легко.

Скорпіон

Цей день краще провести в спокої і детально розібратися з поточними завданнями. Варто бути обережним зі здоров'ям. Справи, в яких не впевнені, краще відкласти на інший період.

Стрілець

Цей день бажано провести в русі, адже в понеділок навколо буде витати багато енергії, яку неодмінно варто використати. Рекомендовано зайнятися спортом — побігати, покататися на велосипеді.

Козерог

Високі шанси, що в цей день перед Козерогами вирине справу з минулого, яка хвилювало їх вже давно. Уникайте зарозумілості і імпульсивності — з ними маєте шанс піти на необачний вчинок.

Водолій

У стосунках з коханою людиною варто чекати сюрпризів. Доведеться проявити цікавість і додати родзинки у відносини.

Риби

Постарайтеся не відволікатися на спокуси і доля дасть реальний шанс наблизитися до мети. Тут вже тільки від Риб буде залежати - скористатися ним чи ні.

Як повідомляли Українські Новини, астролог раніше спрогнозував що всім знакам зодіаку обіцяє вересень.

Крім того, астрологи спрогнозували,  які знаки зодіаку стануть щасливішими восени-2020.

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