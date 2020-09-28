Овнам не можна допускати нервових перевантажень, а в Левів буде гармонійний день,— гороскоп від Глоби на сьогодні

Тоді як за гороскопом на п'ятницю зірки обіцяли деяким знакам зодіаку безліч можливостей, сьогодні у багатьох може загостритися інтуїція. Астролог прогнозує хороший період, щоб фантазувати, займатися завданнями, які потребують творчих думок. Детальніше про те, що чекає представників всіх знаків зодіаку в понеділок, 28 вересня, розповів Павло Глоба. Овен Овнам зараз важливо не допускати нервових перевантажень. Варто прислухатися до своїх почуттів, щоб зберегти душевну рівновагу. Телець Тельцям варто проявляти обережність зі здоров'ям і не перевантажувати себе дорогою, якщо відчуваєте надмірну втому. Близнюки У цей день варто бути обережним зі своїм здоров'ям - уникати підозрілих і важких продуктів, самолікування і екстремальних ситуацій. Рак Ракам у понеділок може бути властива легка емоційна нестабільність. Якщо на представників цього знака наваляться різкі перепади настрою - не варто лякатися. Лев Левам астролог прогнозує дуже спокійний і гармонійний день. Він вийде особливо гарним, якщо представники знака присвятять його сім'ї, родичам або друзям. Діва День для більшості представників знаку буде сповнений енергії і сили, спрямованої в позитивне русло. Його бажано присвятити добродійності, відпочинку. Терези У цей день бажано знайти час для духовного. Це може бути хороша книга, яка підкаже в якому напрямку і якими методами найкраще самовдосконалюватися. Варто знайти час і для повного релаксу. У тих, кому в понеділок доведеться попрацювати, день буде проходити легко. Скорпіон Цей день краще провести в спокої і детально розібратися з поточними завданнями. Варто бути обережним зі здоров'ям. Справи, в яких не впевнені, краще відкласти на інший період. Стрілець Цей день бажано провести в русі, адже в понеділок навколо буде витати багато енергії, яку неодмінно варто використати. Рекомендовано зайнятися спортом — побігати, покататися на велосипеді. Козерог Високі шанси, що в цей день перед Козерогами вирине справу з минулого, яка хвилювало їх вже давно. Уникайте зарозумілості і імпульсивності — з ними маєте шанс піти на необачний вчинок. Водолій У стосунках з коханою людиною варто чекати сюрпризів. Доведеться проявити цікавість і додати родзинки у відносини. Риби Постарайтеся не відволікатися на спокуси і доля дасть реальний шанс наблизитися до мети. Тут вже тільки від Риб буде залежати - скористатися ним чи ні. Як повідомляли Українські Новини, астролог раніше спрогнозував що всім знакам зодіаку обіцяє вересень. Крім того, астрологи спрогнозували, які знаки зодіаку стануть щасливішими восени-2020.