Павло Глоба розповів, чого чекати всім знакам зодіаку в вересні

Тоді як в перший день осені у Тельців, Дів і Козерогів можливі труднощі в справах , астролог прогнозує, що вересень пройде насичено у багатьох знаків зодіаку і вони будуть сповнені енергією. Детальніше про те, що зірки обіцяють всім знакам зодіаку в вересні 2020 року, розповів Павло Глоба .

Овен

У Овнів на початку осені не буде можливості для смутку і апатії. Це час великих змін, а також появи нових турбот і бажань. Це дуже добре, тому що Овни зможуть відчути, що життя триває, а осінь — це лише новий його виток. Також це важливо, тому що в чистому домі краще циркулює позитивна енергія, а весь негатив видаляється швидше. Як підсумок — більше сил, менше нездужання і хвороб, кращий захист від токсичних людей і енергетика в цілому.

Телець

Вересень пройде насичено у Тельців. У них може з'явитися нове захоплення, любов, робота, друзі. Зірки дадуть представникам цього знаку багато удачі і зарядять енергією. Дуже важливо не просто рухатися вперед, але і не говорити нікому про свої плани. Любов і робота виявляться взаємопов'язані з фінансовою сферою. Можна переплітати справи і не боятися фліртувати з людьми на роботі або займатися справами фінансового характеру разом з другою половинкою. Бажано пам'ятати, що у вересні можуть відвідати раптові осяяння, які краще запам'ятовувати або записувати. Вони приведуть Тельців до щастя.

Близнюки

Перша декада вересня буде сприятливим часом для Близнюків. Зірки і планети опиняться в гармонійному становищі. Це означає, що потрібно забути про минуле і думати про завтрашній день. Друга декада вересня непередбачувана і динамічна. Це час хаосу і плутанини. Велика частина успіхів буде прямо залежати тільки від самих Близнюків. З 21 вересня зірки знову стануть гармонійними, тому закінчити місяць на позитивній ноті вдасться більшості представників знаку. Потрібно не боятися діяти і йти вперед.

Рак

Раки належать до найбільш хитрих знаків зодіаку. Їх неординарний розум і високий інтелект допомагає їм обводити навколо пальця багатьох людей і досягати своїх цілей швидше. Однак у вересні потрібно це вміння відкласти в сторону, тому що через нього можна втратити друзів і розташування соратників по роботі. З початку двадцятих чисел місяця зірки стануть більш творчими, тому в кінці вересня можна знову діяти за звичною схемою. У вересні Ракам допоможе вміння визнавати помилки і знаходити компроміси в суперечках. Якщо продовжувати постійно стояти на своєму, це справі не допоможе. Потрібно пам'ятати про почуття оточуючих.

Лев

Левам початок вересня принесе невелику меланхолію, але впоратися з нею швидко можна буде за допомогою фізичних вправ і прогулянок. Потрібно менше часу проводити з негативно налаштованими людьми. Приблизно з 9 вересня ситуація різко почне змінюватися на краще. Середина і кінець вересня стануть для Левів дуже сприятливим часом. Можна буде займатися будь-якими справами — починаючи від духовних практик і пошуків і закінчуючи старанною роботою. Єдине, чого точно не варто робити — ігнорувати появу негараздів. Будь-які нові проблеми потрібно вирішувати прямо тут і зараз, не відкладаючи в довгу шухляду.

Діва

У Дів у вересні очікується творчий злет. Це буде дуже емоційний і яскравий час, особливо перша половина місяця. Ближче до початку третьої декади творча енергія зірок почне повільно йти на спад, але вересня всі одно буде найсприятливішим місяцем осені. Потрібно використовувати всі свої можливості для досягнення цілей. Єдине, з чим варто бути обережнішими — шопінг. Через збільшення емоційного фону є ймовірність зробити незаплановану покупку, про яку можна пошкодувати в майбутньому. Краще двічі подумати, перш ніж діяти.

Терези

Вересень буде ідеальним часом для флірту, романтики, знайомств і переведення вже існуючих відносин на новий рівень. Можна визнаватися в любові, знайомитися з батьками і друзями другої половинки, з'їжджатися, розписуватися і так далі. Потрібно доступним чином показати коханій людині, що відносини з нею — це не просто швидкоплинне захоплення. Також необхідно зробити позитивною енергетику вдома. Для цього на початку місяця варто влаштувати прибирання та провести ревізію, викинувши всі старі і непотрібні речі. Вересень — ідеальний час для косметичного ремонту, перестановки меблів, створення більшого затишку. У домашній обстановці корисно зустрічатися з друзями і займатися роботою.

Скорпіон

Перший тиждень вересня або навіть близько десяти днів для Скорпіонів можуть бути складними, тому що зірки позбавлять їх частини енергії. Це буде непростий час для прийняття важливих рішень. Очікуються конфлікти, проблеми в спілкуванні. З середини вересня ситуація різко зміниться на протилежну. Життя Скорпіонів почне змінюватися на краще. Це буде простежуватися в бізнесі і справах, стане простіше включатися в робочий процес. З'явиться мотивація і в любовній сфері, що для самотніх представників знаку дуже хороша новина.

Стрілець

Стрільцям у вересні доведеться пережити низку випробувань. Наприклад, вони можуть зустріти на шляху неприємних людей. Щоб захистити себе від їх впливу, Стрільцям знадобиться правильно з ними спілкуватися. Не можна відкриватися всім підряд, розповідати про почуття й емоції. Також не можна розповідати свої плани і відкривати амбіції, мрії. Стрільцям варто бути гранично обережними на початку осені. Кожен крок повинен стати обдуманим і зваженим. В іншому випадку можна нажити собі лише нові проблеми. Зірки і знову стануть сприятливо впливати на Стрільців лише до 20-21 вересня. Кінець місяця можна присвятити відпочинку, спілкування і нових знайомств.

Козерог

Зірки будуть постійно змінювати свою енергетику і настрій, тому у Козерогів очікується непередбачуваний час, коли краще не ризикувати. У вересні представникам цього знаку варто займатися спокійною і монотонною роботою, справами по дому. Ближче до кінця місяця можна відправлятися у відрядження або поїздки особистого характеру. Це вдалий період для ремонту автомобіля, техніки, електроніки. Також дуже добре позначаться на енергетиці Козерогів ремонт, перестановка меблів, генеральне прибирання.

Водолій

У Водоліїв найголовнішою сферою життя в вересні стане робота. Також важливо буде вірити в себе і не покладатися на інших занадто часто. Це той самий час, коли Водоліям варто бути гранично зібраними і самостійними у всьому. У любовних справах представникам даного знаку пощастить, але зірки і планети хочуть самі направити цих людей на вірний шлях. Потрібно розслабитися і просто стежити за тим, що відбувається. Якщо нічого відбуватися не буде, значить, Всесвіт влаштовує поточний стан справ.

Риби

Перша декада вересня буде вельми вдалим часом для Риб. Зірки хочуть, щоб вони спілкувалися тільки з самими добродушними знаками зодіаку. Краще уникати сварок і конфліктів, інакше можна серйозно зіпсувати свою репутацію. Друга декада буде часом відпочинку і зміни обстановки. З 10 по 21 вересня можна брати відпустку. З 22 числа і до кінця місяця Риб чекає дуже сприятливий час. Зірки допоможуть їм знайти мотивацію, посилять і без того потужну інтуїцію Риб, а також допоможуть знайти вихід зі складних ситуацій. Це буде ідеальний час для покупок, оновлення гардеробу, відкриття рахунку в банку, оформлення кредитів та іпотеки.

Як повідомляли Українські Новини, Павло Глоба прогнозує, що чотири знака зодіаку забудуть про труднощі і проблеми у вересні.

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