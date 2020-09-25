подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Раки будут полны энергии, а Весам нужно присмотреться к своему окружению, — гороскоп от Глобы на сегодня
25 сентября 2020, пятница, 08:30 194
Lifestyle 2020-09-25T08:30:01+03:00
Українські Новини
Раки будут полны энергии, а Весам нужно присмотреться к своему окружению, — гороскоп от Глобы на сегодня

Раки будут полны энергии, а Весам нужно присмотреться к своему окружению, — гороскоп от Глобы на сегодня

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, Гороскоп от Павла Глобы, гороскоп на четверг, Павел Глоба, Астролог
Гороскоп на пятницу от Павла Глобы. Фото:pixabay
Гороскоп на пятницу от Павла Глобы. Фото:pixabay

В то время, как в четверг астролог прогнозировал срывы договоренностей, сегодняшний день будет успешным и принесет много возможностей, которые сыграют большую роль в будущем. О том, что ждет всех знаков зодиака в пятницу, 25 сентября, рассказал Павел Глоба.

Овен

Этот день поможет Овнам гармонизировать отношения с окружающим миром. Звезды советуют укрепить симпатию с теми, кто на стороне представителей этого знака и кто может поддержать не только материально, но и морально.

Телец

В пятницу Тельцы получат удовольствие от полезного дела или творчества. Не исключено, что эти два пункта могут совпасть. Также представителей знака может порадовать хорошая атмосфера на работе с коллегами.

Близнецы

Астролог советует Близнецам поделиться своими креативными идеями с близкими членами семьи. Кроме этого, в этот день понадобится консультация специалиста в узкой области знаний.

Рак

Ракам будут легко удаваться дела, которые раньше требовали много усилий. Возможно у представителей этого знака появится бодрое настроение, вместе с которым возрастет энергетический потенциал.

Лев

Львам астролог советует не пропустить выгодный шанс стать богаче. Изменений в личной жизни не предвидится.

Дева

В этот день Девам стоит проявить рвение на работе, но не стоит забывать о родных и любимых. Удивите свою вторую половинку сюрпризом без повода.

Весы

Звезды советуют Весам присмотреться к своему окружению. Возможно представителям этого знака удастся обнаружить того, кто мешает продвигаться по карьерной лестнице.

Скорпион

Чрезмерная обеспокоенность работой может сыграть со Скорпионами злую шутку. Их самочувствие может резко ухудшиться из-за сильной нагрузки и нервного напряжения. Звезды рекомендуют скорректировать расписание дня и уделить больше времени отдыху.

Стрелец

В пятницу есть большой риск того, что кто-то захочет обидеть Стрельцов и надавить на их болезненные точки. В таком случае представителяс этого знака надо проявить свою мудрость и разбудить самоуважение.

Козерог

Козероги в пятницу могут почувствовать прилив нежности и любви по отношению к чужим людям. Звезды советуют воздерживаться от опрометчивых связей, поскольку они могут стать источником проблем через определенное время.

Водолей

В этот день стоит обратить внимание на состояние своего здоровья. Любые жалобы должны стать поводом для консультации врача, особенно если они наблюдаются уже не первый день.

Рыбы

В пятницу Рыбы будут сдержанны и вежливы. Ваше прекрасное настроение станет залогом успеха и атмосферы спокойствия в коллективе.

Как сообщали Українські Новини, астрологи рассказали, каких знаков зодиака во второй половине сентября ждет роковая встреча.

Кроме того, астрологи спрогнозировали, какие знаки зодиака станут счастливее осенью-2020.

Больше новостей о: Гороскоп советы астрологов астрологический прогноз гороскоп на каждый день гороскоп на сегодня Гороскоп от Павла Глобы гороскоп на четверг Павел Глоба Астролог

Тельцы почувствуют прилив сил, а Львов ждет удачны...
Трех знаков зодиака ждут трудности сегодня, — астр...
Водолеи преодолеют финансовые трудности, а Рыбам н...
Три знака зодиака столкнутся с препятствиями в дел...
Конфликт интересов и $4 млн от Burisma: Сенат США обнародовал отчет о работе сына Байдена в Украине
Киев перешел из "оранжевой" зоны в "желтую"
Новости
Смертность от коронавируса увеличилась на треть за сутки 09:30
Зеленский несет личную ответственность перед инвесторами за проблемы в зеленой энергетике, - соучредитель УАВЭ 09:15
На Донбассе боевики снова устроили провокации, нарушив режим прекращения огня 09:00
Пожар в Харькове. Фото: ГСЧС
Два человека погибли на пожаре в жилом доме в Харькове 08:55
Массовое отравление на Прикарпатье. Больше 100 человек отравились в заводской столовой 08:30
больше новостей
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
Доллар немного подешевел: официальный курс валют от НБУ 05:15
В Херсонской области из-за коронавируса у школьницы на карантин отправили класс 22:10
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40
больше новостей
Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института нацпамяти 18:07
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40
Высотки вместо реабилитационного центра: в Киеве застройщик хочет вырубить 2 га сосен на земле церкви 18:45
В январе-июле из-за гриппа и пневмонии в Украине умерло в 2 раза больше человек, чем от COVID-19 14:34
больше новостей
Глава НАБУ Сытник заболел коронавирусом, — источник
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok