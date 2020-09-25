Раки будут полны энергии, а Весам нужно присмотреться к своему окружению, — гороскоп от Глобы на сегодня

В то время, как в четверг астролог прогнозировал срывы договоренностей, сегодняшний день будет успешным и принесет много возможностей, которые сыграют большую роль в будущем. О том, что ждет всех знаков зодиака в пятницу, 25 сентября, рассказал Павел Глоба.

Овен

Этот день поможет Овнам гармонизировать отношения с окружающим миром. Звезды советуют укрепить симпатию с теми, кто на стороне представителей этого знака и кто может поддержать не только материально, но и морально.

Телец

В пятницу Тельцы получат удовольствие от полезного дела или творчества. Не исключено, что эти два пункта могут совпасть. Также представителей знака может порадовать хорошая атмосфера на работе с коллегами.

Близнецы

Астролог советует Близнецам поделиться своими креативными идеями с близкими членами семьи. Кроме этого, в этот день понадобится консультация специалиста в узкой области знаний.

Рак

Ракам будут легко удаваться дела, которые раньше требовали много усилий. Возможно у представителей этого знака появится бодрое настроение, вместе с которым возрастет энергетический потенциал.

Лев

Львам астролог советует не пропустить выгодный шанс стать богаче. Изменений в личной жизни не предвидится.

Дева

В этот день Девам стоит проявить рвение на работе, но не стоит забывать о родных и любимых. Удивите свою вторую половинку сюрпризом без повода.

Весы

Звезды советуют Весам присмотреться к своему окружению. Возможно представителям этого знака удастся обнаружить того, кто мешает продвигаться по карьерной лестнице.

Скорпион

Чрезмерная обеспокоенность работой может сыграть со Скорпионами злую шутку. Их самочувствие может резко ухудшиться из-за сильной нагрузки и нервного напряжения. Звезды рекомендуют скорректировать расписание дня и уделить больше времени отдыху.

Стрелец

В пятницу есть большой риск того, что кто-то захочет обидеть Стрельцов и надавить на их болезненные точки. В таком случае представителяс этого знака надо проявить свою мудрость и разбудить самоуважение.

Козерог

Козероги в пятницу могут почувствовать прилив нежности и любви по отношению к чужим людям. Звезды советуют воздерживаться от опрометчивых связей, поскольку они могут стать источником проблем через определенное время.

Водолей

В этот день стоит обратить внимание на состояние своего здоровья. Любые жалобы должны стать поводом для консультации врача, особенно если они наблюдаются уже не первый день.

Рыбы

В пятницу Рыбы будут сдержанны и вежливы. Ваше прекрасное настроение станет залогом успеха и атмосферы спокойствия в коллективе.

Как сообщали Українські Новини, астрологи рассказали, каких знаков зодиака во второй половине сентября ждет роковая встреча.

Кроме того, астрологи спрогнозировали, какие знаки зодиака станут счастливее осенью-2020.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости