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  • У Херсонській області ураган і сильна гроза пошкодили дахи будинків і дроти на лініях електропередач
27 вересня 2020, неділя, 21:01 6
Події 2020-09-28T01:45:02+03:00
Українські Новини
У Херсонській області ураган і сильна гроза пошкодили дахи будинків і дроти на лініях електропередач

У Херсонській області ураган і сильна гроза пошкодили дахи будинків і дроти на лініях електропередач

Елена Новикова
Ураган, Непогода, Злива, Ураган у Херсонській області
Наслідки урагану в Херсонській області. Фото: Нацполіція
Наслідки урагану в Херсонській області. Фото: Нацполіція

У неділю, 27 вересня, сильний ураган зі грозою пронісся в смт Велика Олександрівка, в той час, як синоптики попередили про різке погіршення погоди по всій країні. Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Херсонської області.

В результаті негоди повалені дерева, пошкоджені дроти на лініях електропередач і значно пошкоджені дахи будинків та інших споруд. Відзначається, що жертв серед людей немає.

Працівники поліції допомагають жителям долати наслідки негоди. Разом вони прибирають повалені дерева, розчищають двір і допомагають постраждалим від негоди.

Також поліцейські забезпечують громадський порядок, надають постраждалим консультаційну допомогу і запобігають розкраданню проводів мережі електропостачання, які були пошкоджені ураганом.

В Херсонской области пронесся ураган. Фото: Нацполиция У Херсонській області пронісся ураган. Фото: Нацполіція

Як повідомляли Українскі Новини, в червні над Києвом прокотилася гроза і потужний ураган.

Раніше стихія в центрі Києва поламала дерева і пошкодив припарковані під ними авто, через що утворилися значні затори.

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