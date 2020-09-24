Ідуть дощі зі штормовими поривами вітру: синоптикиня попередила про різку зміну погоди

Тепла осіння погода, яку також називають в народі "бабиним літом", продовжується, хоч синоптики вже прогнозують його швидше завершення та прихід осіннього похолодання з дощами.

Про це синоптикиня Наталка Діденко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Дощова і свіжа Західна Європа поки пишається своїми дощами сама і ні з ким не ділиться", - написала вона.

В Україні в четвер, 24 вересня, знову буде переважати сонячна ясна погода антициклонального характеру - тобто, підвищений атмосферний тиск і сухо.

"Однак до наших західних областей все ж трохи закине в четвер локальних дощів", - попередила вона.

Вітер в Україні буде південно-східного напрямку. Температура повітря вночі +7 +12 градусів, на півдні + 12 + 16 градусів, завтра вдень очікується + 22 + 27 градусів.

У Києві сухо, сонячно і тепло, до +25, +26 градусів. Відчутні дощі з'являться в Україні в неділю.

Прогноз погоди. Карта зі сторінки Наталки Діденко

"Шановні яхтсмени і будівельники, і всі зацікавлені! У найближчі суботу-неділю очікується сильний, до штормових поривів, південно-східний вітер!", - застерігає Діденко.

Наступного тижня повітря в Україні буде прохолодніше.

Погода в Києві на 2 тижні від МЕТЕОПРОГ.

Як повідомляли Українські Новини, у кінці жовтня українці перейдуть на зимовий час.

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