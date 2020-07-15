У Вірменії облили борщем посольство України

Тоді як Сербія звинуватила Україну в причетності до мітингів у Белграді, у Вірменії протестувальники закидали посольство України в Єревані пластиковими тарами з борщем, після того, як українське МЗС зробило заяву щодо конфлікту Вірменії з Азербайджаном. Про це повідомляють Новини Вірменія.

"Ми прийшли, щоб передати вам "зварений вам борщ", і хочемо вам сказати — їжте його і мовчіть", — заявив під посольством один з учасників акції.

Як передають місцеві ЗМІ, протести організувало молодіжне крило партії "Дашнакцутюн".

Члени організації вийшли під будівлю з плакатами, де українською та англійською мовами написані гасла — "Україно не провокуй", "Україна + Азербайджан", "Не підтримуй агресора", "Їжте і замовкніть".

"Азербайджан вже кілька днів оголошує війну Вірменії, на кордоні відбуваються сутички. Різні держави і організації зробили заяви з цього приводу. Заява України була односторонньою, прихильною до Азербайджану. Такими діями Україна забиває клин у вірмено-українські відносини", — цитують ЗМІ учасників акції.

Після викрикування гасел, протестувальники кинули кілька тар з борщем в будівлю посольства.

Конфлікт Вірменії та Айзербаджана

З 12-го липня на вірмено-азербайджанському кордоні ЗС Азербайджану здійснюють агресивні дії проти Вірменії. З боку Азербайджану були зроблені спроби порушення держкордону в Тавушській області Вірменії з використанням танка, мінометів, гаубиць, безпілотників і РСЗВ "Град". Обстріл ведеться з вірменським опорних пунктів, атакам піддалися вірменські села Чинари, Айгепар, Неркин Кармирахпюр і Паравакар, а також місто Берд. Під удар потрапили два підприємства, будинки мирних жителів, газопровід.

Станом на середу, в результаті обстрілу поранення легкі та середньої тяжкості отримали 20 військовослужбовців, стан одного оцінюється як важкий. Від пострілу противника загинули майор Гаруш Амбарцумян, капітан Сос Елбакян, а також молодші сержанти Смбат Габрієлян і Гриша Матевосян. Жертв серед цивільного населення Вірменії немає. Азербайджан офіційно підтвердив смерть 11 осіб.

Вірменія і Азербайджан перебувають в стані конфлікту з 1992 року, причиною якого стало проголошення Нагірно-Карабахською Республікою, населеною переважно етнічними вірменами, своєї незалежність від Азербайджану в 1991 році.

Баку спробував повернути регіон під свій контроль силою, але зазнав невдачі. Вірменія, яка спочатку заперечувала свою пряму участь в конфлікті, незабаром задіяла регулярні війська, але зазнала невдачі. Так, військові перестрілки за територію тривають час від часу.

Заява МЗС України

13 липня Міністерство закордонних справ України виступило з заявою, в якій висловило глибоку стурбованість у зв'язку з ситуацією на азербайджано-вірменського кордону.

МЗС закликало сторони конфлікту докласти максимальні зусилля для деескалації ситуації і продовження пошуку шляхів мирного вирішення конфлікту на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, а також резолюцій Ради Безпеки, прийнятих у 1993 році.

"Українська сторона виступає за політичне врегулювання ситуації на основі дотримання суверенітету і територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в її міжнародно визнаних кордонах", — заявили у відомстві.

Після цієї заяви МЗС Вірменії викликало посла України.

Як повідомляли Українські Новини, після сербських протестів посольство України в Сербії назвало неприйнятними спроби сербських політиків втручатися у справи України.