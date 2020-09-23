Для деяких українців підвищать пенсії в 2021: про що йдеться в постанові Кабміну

пенсії підвищаться, водночас пенсійні послуги уже можна отримати через інтернет . З 2021 року для окремих категорій українців

Про це йдеться в постанові на сайті Кабінету Міністрів № 849 "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб в 2021 році і в подальшому" від 16 вересня 2020 року.

З 1 березня особам, яким виповнилося 80 років і більше і у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати на 2020 рік, щомісячна компенсаційна виплата встановлена ​​в сумі до 500 гривень. Якщо з урахуванням цієї виплати сума пенсії не досягає 2 600 гривень, таким особам надається додаткова доплата до пенсії.

Також встановлено щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 400 гривень з 1 липня 2021 року особам, яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку, у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати по 2020 рік. Якщо з урахуванням цієї виплати розмір пенсії не досягає 2 500 гривень, таким особам надається додаткова доплата до пенсії.

Крім того, постановою встановлено дату щорічної індексації пенсій - 1 березня.



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