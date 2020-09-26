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26 вересня 2020, субота, 15:18 7
Силові структури 2020-09-26T19:15:03+03:00
Українські Новини
Зеленський заборонив навчальні польоти літаків АН-26 та їх аналогів

Зеленський заборонив навчальні польоти літаків АН-26 та їх аналогів

Ольга Фандорина
Ан-26, літак, Крах літака
Крах АН-26 під Чугуєвом. Фото: ОП
Крах АН-26 під Чугуєвом. Фото: ОП

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Андрію Тарану заборонити навчальні польоти літаків Ан-26 та їх аналогів у Збройних Силах.

Про це він повідомив під час позачергового засідання уряду, передають Українські Новини.

"Президент дав доручення заборонити навчальні польоти літаків Ан-26 та їх аналогів у Збройних Силах. Це доручення він адресує міністру оборони", - сказав він.

Також глава держави доручив міністру оборони Андрію Тарану забезпечити неупередженість розслідування і відсторонити на час розслідування осіб, відповідальних за організацію навчальних польотів, відповідно до законодавства.

Как сообщали Українськi Новини, сьогодні в Україні оголошено день жалоби за загиблими в авіакатастрофі курсантам.

Нагадаємо, в Міноборони назвали попередню причину катастрофи АН-26.

Тем временем, в Минобороны назвали предварительную причину катастрофы АН-26.

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