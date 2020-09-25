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25 вересня 2020, пʼятниця, 22:26 14
Суспільство 2020-09-25T23:30:02+03:00
Українські Новини
20 курсантів загинули під Харковом через падіння військового літака

20 курсантів загинули під Харковом через падіння військового літака

Ольга Фандорина
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Палаючий літак. Фото: МВС
Палаючий літак. Фото: МВС

У Чугуєві Харківської області розбився літак з курсантами ЗСУ. В результаті падіння виникла пожежа, загинули 20 осіб. Про це заявили в МВС України.

У МВС підтвердили, що на борту перебували військові льотчики і курсанти Університету повітряних сил імені І. Кожедуба. Літак загасили.

За попередньою інформацією літак розбився близько 20:45. За даними очевидців, подія трапилася біля Ростовської траси. Імовірно військово-транспортний Ан-26 впав при заході на посадку.

Також з'явилася інформація, згідно з якими на літаку курсанти Харківського університету Повітряних Сил здійснювали навчальний політ.

До місця події вже виїхав губернатор Олексій Кучер.

Алексей Кучер фейсбук

У Київській області літак навчальної школи Aviation Group впав на поле кукурудзи, після чого загорівся.

Крім того, у Польщі при посадці розбився легкомоторний літак.

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