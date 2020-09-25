20 курсантів загинули під Харковом через падіння військового літака

У Чугуєві Харківської області розбився літак з курсантами ЗСУ. В результаті падіння виникла пожежа, загинули 20 осіб. Про це заявили в МВС України. У МВС підтвердили, що на борту перебували військові льотчики і курсанти Університету повітряних сил імені І. Кожедуба. Літак загасили. За попередньою інформацією літак розбився близько 20:45. За даними очевидців, подія трапилася біля Ростовської траси. Імовірно військово-транспортний Ан-26 впав при заході на посадку. Також з'явилася інформація, згідно з якими на літаку курсанти Харківського університету Повітряних Сил здійснювали навчальний політ. До місця події вже виїхав губернатор Олексій Кучер. У Київській області літак навчальної школи Aviation Group впав на поле кукурудзи, після чого загорівся. Крім того, у Польщі при посадці розбився легкомоторний літак.