20 курсантів загинули під Харковом через падіння військового літака

У МВС підтвердили, що на борту перебували військові льотчики і курсанти Університету повітряних сил імені І. Кожедуба. Літак загасили.

За попередньою інформацією літак розбився близько 20:45. За даними очевидців, подія трапилася біля Ростовської траси. Імовірно військово-транспортний Ан-26 впав при заході на посадку.

Також з'явилася інформація, згідно з якими на літаку курсанти Харківського університету Повітряних Сил здійснювали навчальний політ.

До місця події вже виїхав губернатор Олексій Кучер.

У Київській області літак навчальної школи Aviation Group впав на поле кукурудзи, після чого загорівся.

Крім того, у Польщі при посадці розбився легкомоторний літак.

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