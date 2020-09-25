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25 вересня 2020, пʼятниця, 23:37 4
Європа 2020-09-26T00:00:02+03:00
Українські Новини
В Італії стався новий спалах COVID-19

В Італії стався новий спалах COVID-19

Константин Долгий
Італія, Пандемія, Коронавірус, коронавірус в Італії, Пандемія коронавірусу
Прапор Італії. Фото: future-day
Прапор Італії. Фото: future-day

В Італії заявили про стрімке загострення пандемії COVID-19, тоді як група європейських вчених спрогнозувала розвиток другої хвилі коронавірусу в країнах Європи. Як передають Українські Новини, про це пише ANSA.

Після літнього зниження захворюваності на коронавірус з кінця минулого місяця в Італії спостерігається збільшення щоденного приросту нових випадків COVID-19.

Так, згідно з даними МОЗ Італії, за минулу добу в країні підтвердили 1 912 нових випадків зараження, що є рекордом з тих часів, коли в країні закінчилася дія жорстких обмежень.

Як заявив глава МОЗ Роберто Сперанса, на сьогодні влада не розглядає можливість введення нових обмежень, проте буде проведена оцінка і підготовка до потенційно небезпечного розвитку подій.

Станом на 25 вересня, в Італії було підтверджено 306 тис. випадків зараження. З моменту пандемії загинули 35 тис. людей, ще 222 тис. - подолали захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, Данія посилила карантинні обмеження через стрімке зростання рівня захворюваності на коронавірус.

Також повідомлялося, що в уряді Австрії прийняли рішення ввести додаткові обмеження на фоні початку другої хвилі коронавірусу.

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