В Італії стався новий спалах COVID-19

В Італії заявили про стрімке загострення пандемії COVID-19, тоді як група європейських вчених спрогнозувала розвиток другої хвилі коронавірусу в країнах Європи. Як передають Українські Новини, про це пише ANSA .

Після літнього зниження захворюваності на коронавірус з кінця минулого місяця в Італії спостерігається збільшення щоденного приросту нових випадків COVID-19.

Так, згідно з даними МОЗ Італії, за минулу добу в країні підтвердили 1 912 нових випадків зараження, що є рекордом з тих часів, коли в країні закінчилася дія жорстких обмежень.

Як заявив глава МОЗ Роберто Сперанса, на сьогодні влада не розглядає можливість введення нових обмежень, проте буде проведена оцінка і підготовка до потенційно небезпечного розвитку подій.

Станом на 25 вересня, в Італії було підтверджено 306 тис. випадків зараження. З моменту пандемії загинули 35 тис. людей, ще 222 тис. - подолали захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, Данія посилила карантинні обмеження через стрімке зростання рівня захворюваності на коронавірус.

Також повідомлялося, що в уряді Австрії прийняли рішення ввести додаткові обмеження на фоні початку другої хвилі коронавірусу.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини