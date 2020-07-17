У Київській області на кукурудзяне поле впав легкомоторний літак: обійшлося без жертв

У Макарівському районі Київської області, біля села Наливайківка в п'ятницю, 17 липня, впав легкомоторний літак навчальної школи Aviation Group. Після падіння літак загорівся. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

На борту перебувало двоє людей, загрози їх життю наразі немає.

Пожежники, що прибули на місце, ліквідували пожежу.

"17 липня о 16:20 в ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу села Наливайківка Макарівського району в полі сталося падіння легкомоторного літака навчальної школи Aviation Group з подальшим горінням. О 16:40 загоряння літака ліквідовано", — сказано в повідомленні.

Рятувальники зазначили, що загиблих у результаті падіння літака і пожежі немає.

Пожежу ліквідували 10 рятувальників та дві одиниці техніки.

Як повідомляли Українські Новини, у Польщі при посадці розбився легкомоторний літак, є загиблі.