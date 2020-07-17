підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Події
  • У Київській області на кукурудзяне поле впав легкомоторний літак: обійшлося без жертв
17 липня 2020, пʼятниця, 17:47 5
Події 2020-07-17T18:30:02+03:00
Українські Новини
У Київській області на кукурудзяне поле впав легкомоторний літак: обійшлося без жертв

У Київській області на кукурудзяне поле впав легкомоторний літак: обійшлося без жертв

Ольга Фандорина
Київська область, ДСНС України, Падіння літака
падіння літака. Фото: ДСНС
падіння літака. Фото: ДСНС

У Макарівському районі Київської області, біля села Наливайківка в п'ятницю, 17 липня, впав легкомоторний літак навчальної школи Aviation Group. Після падіння літак загорівся. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

На борту перебувало двоє людей, загрози їх життю наразі немає.

Пожежники, що прибули на місце, ліквідували пожежу.

"17 липня о 16:20 в ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу села Наливайківка Макарівського району в полі сталося падіння легкомоторного літака навчальної школи Aviation Group з подальшим горінням. О 16:40 загоряння літака ліквідовано", — сказано в повідомленні.

Рятувальники зазначили, що загиблих у результаті падіння літака і пожежі немає.

Пожежу ліквідували 10 рятувальників та дві одиниці техніки.

Як повідомляли Українські Новини, у Польщі при посадці розбився легкомоторний літак, є загиблі.

 

Більше новин про: Київська область ДСНС України Падіння літака

Рада створила 136 укрупнених районів
У Києві зафіксували рекорд з кількості людей, які вилікувалися від коронавірусу
Новини
Україна проти Росії: послуги американських юристів вже обійшлися в $28,3 млн 18:36
У липні ціни на черешню підскочили вдвічі, а на цибулю злегка знизилися, — УКАБ 18:30
Саакашвілі некомпетентний у питанні судової реформи, — юрист 18:30
Затіяне владою перекроювання районів викличе хаос на місцях, – Бойко 18:17
Лабораторія для тестування на коронавірус повинна бути в розпорядженні аеропорту, — МАУ 18:15
більше новин
Звернення до Київського міського голови Віталія Кличка: давайте діяти відкрито і чесно! 10:22
Кадрові скандали в Держпраці виникли через спроби створити важіль тиску на бізнес під вибори, - ЗМІ 12:14
Поліція намагається встановити точні збитки від забудови Stolitsa Group Молчанової на землях ДП "Пуща-Водиця" 11:38
Олег Бахматюк. Фото: latifundist.com
Інститут Корецького вважає, що ВАКС не має права розглядати справу Бахматюка 15:14
Чорноморські портовики вийшли на мітинг проти російської експансії, - ЗМІ 08:45
більше новин
Звернення до Київського міського голови Віталія Кличка: давайте діяти відкрито і чесно! 10:22
Всі вже втомилися. Зеленський проти продовження карантину більш ніж на місяць 14:09
Епідеміолог розповів, чи варто їхати у відпустку за кордон цього літа 09:40
Рада призначила головою НБУ Шевченка 11:25
Засновниця ТМ "Малятко" вимагає від влади зупинити рейдерство, – ЗМІ 17:22 Відео
більше новин
Міноборони планує у вересні провести військові навчання у відповідь на навчання Росії
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok