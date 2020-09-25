У Польщі зареєстровано найбільше випадків коронавірусу з початку пандемії

У Польщі посилять карантин з понеділка , оскільки за добу зареєстрували майже 1600 заражень коронавірусом що є новим рекордом.

Такі дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я Польщі, пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

За останню добу в країні підтвердили 1 587 випадків Covid-19 - найбільше з початку епідемії. Вчорашній показник, також рекордний, становив 1136 нових хворих. Перед цим країна вперше перетнула позначку 1000 випадків 19 вересня.

Померли за добу 23 хворих — також найбільше з початку епідемії.

Якщо раніше левова частка нових випадків реєструвалася в Сілезькому воєводстві, останнім часом на перші місця вийшли Мазовецьке і Малопольське - 295 і 241 заражень за минулу добу. Наступні - Куявсько-Поморське зі 162 випадками і Поморське з 128 випадками.

Загальна кількість підтверджених заражень в Польщі досягла 84 396, а загиблих від вірусу - 2392. Населення Польщі - близько 38 млн людей.

Як повідомляли Українські Новини, в Польщі представили першу в світі "ефективну" вакцину від коронавірусу.



Тим часом українські заробітчани масово повертаються до Польщі.

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