Українські заробітчани масово повертаються в Польщу

Аналітичний департамент агентства з працевлаштування Gremi Personal (Польща) констатує, що в Польщі знову зросла кількість українських трудових мігрантів .

Про це сказано в повідомленні агентства, передають Українські Новини.

"Все більше українців повертається до Польщі для роботи. За даними Фонду соціального забезпечення Польщі, тільки в липні зареєстровано на 22 тис. іноземних трудових мігрантів більше", — сказано в ньому.

Зазначається, що всього в реєстрі з працевлаштування перебуває 628 тис. іноземців — платників ZUS (страхових внесків), більшість яких — українці.

Власник Gremi Personal Євген Кириченко вважає, що, якщо на державному рівні в Польщі не буде діяти більш лояльна візова програма, а також не здійснюватиметься сприяння асиміляції українців, після локдауну вони все частіше будуть вибирати не Польщу, а, наприклад, Чехію та Німеччину.

Поки, на його думку, потік українців до Польщі найбільш стабільний через найбільш зручну логістику і відносно стійку економічну ситуацію в Польщі.

За даними агентства, зростає пропозиція роботи з боку польських роботодавців у логістиці, харчовому виробництві, меблевої галузі, виробництві побутової техніки та будівництві.

"Ми також констатуємо, що в цьому році в серпні значно менше українців, які працюють в Польщі, стали тимчасово виїжджати в Україну, щоб підготувати дітей до нового навчального року", — сказав Кириченко.

При цьому відчутне зростання трудових мігрантів очікується з вересня, коли традиційно українці їдуть на роботу в Польщу, а польські підприємства, які працевлаштовують українців, збільшують обсяги виробництва перед новорічними святами.

Як повідомляли Українськi Новини, в Польщі відбулися зміни правил обов'язкової обсервації для трудових мігрантів, які приїхали з України. Замість 14 днів тепер досить відбути на карантині всього 10.

Міністерство закордонних справ Польщі заборонило польоти з 44 країн, але Україна до цього списку не включило.

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