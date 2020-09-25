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25 вересня 2020, пʼятниця, 17:25 15
Європа 2020-09-25T19:00:03+03:00
Українські Новини
У Польщі з понеділка посилюють карантин

У Польщі з понеділка посилюють карантин

Ольга Фандорина
Карантин, Польща, Посилення карантину, Карантин в Польщі, ковід
Польща. Варшава. Фото: Pixabay
Польща. Варшава. Фото: Pixabay

Представник Міністерства охорони здоров'я Польщі Войцех Андрусевич заявив, що через різке зростання інфікування COVID- 19 в країні з наступного тижня планують посилити карантинні обмеження в "червоних" і "жовтих зонах" після того, як Польща передумала вносити Україну до списку країн, звідки заборонені перельоти. Про це повідомляє Gazeta.pl.

"Міністр охорони здоров'я запропонує обмеження в червоних і жовтих зонах і, ймовірно, ці обмеження незабаром з'являться. Це будуть обмеження, що стосуються можливості зустрічей, контактів людей", - заявив Андрусевич.

Також він додав, що найближчим часом кількість інфікованих COVID-19 в Польщі буде зростати, що є наслідком повернення людей до нормального ритму життя після періоду літніх відпусток.

Тим часом, заробітчани не хочуть повертатися і прагнуть  перевезти в Польщу хоча б одного родича.

Як повідомляли Українськi Новини,  Кабінет Міністрів дозволив в період карантину в'їзд в Україну  спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня.

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