Разумков не підтримує законопроєкт "Про медіа" в поточній редакції

Дмитро Разумков не підтримує законопроєкт "Про медіа" в тому вигляді, в якому він зараз пропонується

Дмитро Разумков не підтримує законопроєкт "Про медіа" в тому вигляді, в якому він зараз пропонується

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримує законопроєкт "Про медіа" в нинішній редакції.

Про він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Станом на сьогодні той законопроєкт, який пропонується, скажімо так: багато питань у ньому я не підтримую особисто. Подивимося, в якому вигляді він буде (винесено до зали), якби ми голосували сьогодні, напевно, ні (не голосував би за нього)", - сказав Разумков.

Він зазначив, що депутати Ради по-різному ставляться до цього законопроєкту, там є й позитивні речі, але за дуже великою кількістю питань законопроєкт отримує досить жорстку критику.

Разумков також зазначив, що не пам'ятає такого об'єднання навколо законопроєктів з боку медіаспільноти, як для критики законопроєкту "Про медіа".

Як повідомляли Українські новини, закон "Про медіа" не має регулювати друковані та онлайн-ЗМІ, - Громадська рада при Держкомтелерадіо.

Також журналісти вимагали не регулювати онлайн-медіа через Нацраду телерадіомовлення.

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