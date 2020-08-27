Закон "Про медіа" не має регулювати друковані та онлайн-ЗМІ, - Громадська рада при Держкомтелерадіо

Громадська рада при Держкомтелерадіо України підтримала спільне звернення Національної спілки журналістів України, Української асоціації медіа бізнесу та Асоціації незалежних регіональних видавців України до народних депутатів України, голів парламентських фракцій та керівництва Верховної Ради України щодо ризиків законопроекту "Про медіа".

Автори звернення наголошують на необхідності перегляду трьох важливих положень резонансного законопроекту 2693-д "Про медіа" до винесення на голосування, яке планується у вересні. Зокрема, пропонується обмежити сферу дії закону лише аудіовізуальними медіа, щоб Нацрада не була регулятором для друкованих та онлайн ЗМІ, прибрати механізм фінансування аудіовізуальних медіа громад з місцевих бюджетів. Натомість запровадити єдиний для всіх механізм проведення прозорих конкурсів у громадах на відбір та фінансування медіа громади - без дискримінації одних типів медіа іншими. Також важливо змінити принцип формування складу Нацради з питань телебачення та радіомовлення, прибравши можливість політичної заангажованості цього регулятора.

І запровадити персональну відповідальність членів Нацради за помилкові, хибні рішення та за шкоду, заподіяну медіа на підставі помилкового рішення Нацради.

Відповідне звернення підтримали 10 членів Громадської ради.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко наголошує, що чинна редакція Законопроекту містить загрози свободі слова, наділяє надзвичайними повноваженнями Нацраду, посилює державну медіарегуляцію на фоні політичної залежності Нацради. Особливо цей Закон впливає на роботу друкованих ЗМІ, створюючи їм додаткові проблеми.

Очільник Спілки журналістів висловлює сподівання, що заклик Громадської Ради буде поштовхом до належних дискусій народних депутатів при прийнятті рішення про долю законопроекту.

Також в НСЖУ звертають увагу політиків, що звернення проти нинішньої редакції законопроекту "Про медіа" підписали понад 200 відомих журналістів та національних і регіональних ЗМІ.

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