підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • ЗМІ
  • Закон "Про медіа" не має регулювати друковані та онлайн-ЗМІ, - Громадська рада при Держкомтелерадіо
27 серпня 2020, четвер, 09:45 4
ЗМІ 2020-08-27T09:45:01+03:00
Українські Новини
Закон "Про медіа" не має регулювати друковані та онлайн-ЗМІ, - Громадська рада при Держкомтелерадіо

Закон "Про медіа" не має регулювати друковані та онлайн-ЗМІ, - Громадська рада при Держкомтелерадіо

Ірина Дорофейчук
НСЖУ, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, Держкомтелерадіо, Закон про медіа, Томіленко
Закон про медіа. Малюнок: rkc.lviv.ua
Закон про медіа. Малюнок: rkc.lviv.ua

Громадська рада при Держкомтелерадіо України підтримала спільне звернення Національної спілки журналістів України, Української асоціації медіа бізнесу та Асоціації незалежних регіональних видавців України до народних депутатів України, голів парламентських фракцій та керівництва Верховної Ради України щодо ризиків законопроекту "Про медіа".

Автори звернення наголошують на необхідності перегляду трьох важливих положень резонансного законопроекту 2693-д "Про медіа" до винесення на голосування, яке планується у вересні. Зокрема, пропонується обмежити сферу дії закону лише аудіовізуальними медіа, щоб Нацрада не була регулятором для друкованих та онлайн ЗМІ, прибрати механізм фінансування аудіовізуальних медіа громад з місцевих бюджетів. Натомість запровадити єдиний для всіх механізм проведення прозорих конкурсів у громадах на відбір та фінансування медіа громади - без дискримінації одних типів медіа іншими. Також важливо змінити принцип формування складу Нацради з питань телебачення та радіомовлення, прибравши можливість політичної заангажованості цього регулятора.

І запровадити персональну відповідальність членів Нацради за помилкові, хибні рішення та за шкоду, заподіяну медіа на підставі помилкового рішення Нацради.

Відповідне звернення підтримали 10 членів Громадської ради.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко наголошує, що чинна редакція Законопроекту містить загрози свободі слова, наділяє надзвичайними повноваженнями Нацраду, посилює державну медіарегуляцію на фоні політичної залежності Нацради. Особливо цей Закон впливає на роботу друкованих ЗМІ, створюючи їм додаткові проблеми.

Очільник Спілки журналістів висловлює сподівання, що заклик Громадської Ради буде поштовхом до належних дискусій народних депутатів при прийнятті рішення про долю законопроекту.

Також в НСЖУ звертають увагу політиків, що звернення проти нинішньої редакції законопроекту "Про медіа" підписали понад 200 відомих журналістів та національних і регіональних ЗМІ.

Більше новин про: НСЖУ Нацрада з питань телебачення і радіомовлення Держкомтелерадіо Закон про медіа Томіленко

До офісу черкаського правозахисника та секретаря Н...
В Україну заборонили ввозити ще 2 російські книги...
Нацрада з телемовлення почала позапланову перевірк...
Фінансувати зарплати журналістів місцевих ЗМІ, - а...
Карантин в Україні продовжили. На скільки і що заборонено
В НБУ дали прогноз курсу гривні до кінця 2020 року
Новини
Закон "Про медіа" не має регулювати друковані та онлайн-ЗМІ, - Громадська рада при Держкомтелерадіо 09:45
Загальний держборг у липні збільшився на 0,4% до $85,1 млрд 09:32
Захворюваність на коронавірус зростає другий день поспіль 09:31 Інфографіка
Виші сьогодні опублікують списки тих, хто вступив на бюджет. До якого числа і як подавати оригінали документів 09:10
Чиновник міськради в Одесі заразився коронавірусом 09:00
більше новин
Перемовини з кредиторами мають відбуватися з позиції національних інтересів, - депутатська група "За майбутнє" 10:51
Команда "УДАРу" готова взяти на себе відповідальність за владу на місцях, — Палатний 17:47
Ніхто не хоче відповідати за держрейдерство стосовно АТ "Мотор Січ" - експерти про суд щодо арешту акцій підприємства 21:02
Суд визнав незаконною ліквідацію банку "Преміум", — ЗМІ 17:15
При параметрах RAB-регулювання від НКРЕКП у обленерго не буде можливості залучати інвесторів, — Олег Козачук 15:17
більше новин
В Україні продовжили карантин до листопада. Які обмеження будуть діяти 14:42
Кабмін підвищив посадові оклади бюджетників з вересня 14:40
Вступна кампанія-2020: МОН опублікувало список найпопулярніших спеціальностей і ВНЗ 12:13
Рада збільшила "мінімалку" з 4,7 тис. до 5 тис. гривень з вересня 12:08
Работа. Фото: pixabay
Контроль за неофіційним працевлаштування з 1 вересня посилюється: якими будуть штрафи 06:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok