Український чемпіон світу з біатлону захворів на коронавірус. Він пропустить змагання

Тоді як в особистій гонці на етапі Кубка світу, українець Дмитро Підручний виграв перше в історії золото чемпіонату світу з біатлону в гонці переслідування, стало відомо, що Дмитро Підручний захворів на коронавірус і пропустить змагання в Німеччині. Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram. Підручний повинен був взяти участь в змаганнях "City Biathlon" у Вісбадені, Німеччина, але йому доведеться їх пропустити через хворобу. "Моя поїздка в Вісбаден і участь в гонці "City Biathlon", відміняється! Сьогодні отримав позитивний результат тесту на covid-19. Тому змушений бути на самоізоляції. Відчуваю себе чудово, ніяких симптомів немає! Сподіваюся, що найближчим часом зможу приступити до тренувань і продовжити тренувальні збори з командою!" - написав український спортсмен. Турнір "City Biathlon" у Вісбадені повинен відбутися 27 вересня. Подивитися цю публікацію в Instagram Моя поїздка в Wiesbaden та участь в гонці " City Biathlon" , скасовується! Сьогодні отримав позитивний результат тесту на #covid_19 🙄😤😱 Тому змушений бути на самоізоляції 😢 Почуваюся чудово, жодних симптомів немає!🙄🤔 Надіюся , що найближчим часом зможу приступити до тренувань та продовжити тренувальні збори із командою! #biathlon #biathlonukraine #covid #citybiathlon Опублікував Дмитро Підручний (@ dmytro.pidruchnyi)25 Сен 2020 в 5:32 PDT Як повідомляли Українські новини, ще один депутат ВР заразився коронавірусом. Також українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих.