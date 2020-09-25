Український чемпіон світу з біатлону захворів на коронавірус. Він пропустить змагання

Тоді як в особистій гонці на етапі Кубка світу, українець Дмитро Підручний виграв перше в історії золото чемпіонату світу з біатлону в гонці переслідування, стало відомо, що Дмитро Підручний захворів на коронавірус і пропустить змагання в Німеччині. Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Підручний повинен був взяти участь в змаганнях "City Biathlon" у Вісбадені, Німеччина, але йому доведеться їх пропустити через хворобу.

"Моя поїздка в Вісбаден і участь в гонці "City Biathlon", відміняється! Сьогодні отримав позитивний результат тесту на covid-19. Тому змушений бути на самоізоляції.

Відчуваю себе чудово, ніяких симптомів немає! Сподіваюся, що найближчим часом зможу приступити до тренувань і продовжити тренувальні збори з командою!" - написав український спортсмен.

Турнір "City Biathlon" у Вісбадені повинен відбутися 27 вересня.

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