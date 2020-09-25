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25 вересня 2020, пʼятниця, 20:41 4
Спорт 2020-09-25T22:15:01+03:00
Українські Новини
Український чемпіон світу з біатлону захворів на коронавірус. Він пропустить змагання

Український чемпіон світу з біатлону захворів на коронавірус. Він пропустить змагання

Александр Савич
біатлон, Коронавірус, Хворі на коронавірус, коронавірус у спортсмена, Дмитро Підручний
Дмитро Підручний захворів на коронавірус. Фото: biathlonfans.com
Дмитро Підручний захворів на коронавірус. Фото: biathlonfans.com

Тоді як в особистій гонці на етапі Кубка світу, українець Дмитро Підручний виграв перше в історії золото чемпіонату світу з біатлону в гонці переслідування, стало відомо, що  Дмитро Підручний захворів на коронавірус і пропустить змагання в Німеччині. Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Підручний повинен був взяти участь в змаганнях "City Biathlon" у Вісбадені, Німеччина, але йому доведеться їх пропустити через хворобу.

"Моя поїздка в Вісбаден і участь в гонці "City Biathlon", відміняється! Сьогодні отримав позитивний результат тесту на covid-19. Тому змушений бути на самоізоляції.

Відчуваю себе чудово, ніяких симптомів немає! Сподіваюся, що найближчим часом зможу приступити до тренувань і продовжити тренувальні збори з командою!" - написав український спортсмен.

Турнір "City Biathlon" у Вісбадені повинен відбутися 27 вересня.

 

 
 
 
 
 
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Моя поїздка в Wiesbaden та участь в гонці " City Biathlon" , скасовується! Сьогодні отримав позитивний результат тесту на #covid_19 🙄😤😱 Тому змушений бути на самоізоляції 😢 Почуваюся чудово, жодних симптомів немає!🙄🤔 Надіюся , що найближчим часом зможу приступити до тренувань та продовжити тренувальні збори із командою! #biathlon #biathlonukraine #covid #citybiathlon

Опублікував Дмитро Підручний (@ dmytro.pidruchnyi)

Як повідомляли Українські новини, ще один депутат ВР заразився коронавірусом.

Також українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих.

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