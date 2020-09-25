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25 вересня 2020, пʼятниця, 20:29 15
Політика 2020-09-25T22:30:02+03:00
Українські Новини
Військовим на Донбасі виплатять додаткову винагороду за стримування агресії Росії

Військовим на Донбасі виплатять додаткову винагороду за стримування агресії Росії

Ольга Фандорина
ЗСУ, Міноборони, доплати військовим
ЗСУ. ООС. Донбас. військові. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua
ЗСУ. ООС. Донбас. військові. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua

Виплатити близько 250 млн гривень додаткової винагороди військовослужбовцям на Донбасі має намір Міністерство оборони.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони, передають Українські Новини.

"Зазначену винагороду запроваджено вперше за час особливого періоду. Вона здійснюється додатково до всіх виплат, передбачених військовослужбовцям Збройних Сил та Державної спеціальної служби транспорту за безпосередню участь у військових конфліктах, у заходах щодо забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації або в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду", - сказав міністр оборони Андрій Таран.

З його слів, Міністерство оборони розробило цей наказ на виконання постанови Кабінету Міністрів від 29 липня 2020 № 741 "Про внесення зміни до постанови Кабміну від 20 січня № 18 "Про запровадження винагороди з 27 липня поточного року військовослужбовцям Збройних Сил за час участі в заходах щодо забезпечення нацбезпеки та оборони в умовах особливого періоду, за створення безпечних умов виконання бойових завдань і збереження життя, відсічі та стримування збройної агресії Росії на Донбасі".

Наказ набув чинності 25 вересня.

"За попередніми розрахунками Департаменту фінансів Міністерства оборони, вже за липень-серпень 2020 року як зазначену додатковогу винагороду військовослужбовцям Збройних Сил і Державної спеціальної служби транспорту буде виплачено близько 250 млн гривень. На поточний 2020 рік необхідні кошти для виплати зазначеної винагороди Міноборони забезпечено", - додав Таран.

Перелік військових частин, в яких здійснюється виплата зазначеної винагороди, затверджується Головнокомандувачем Збройних Сил.

Як повідомляли Українськi Новини, на Донбасі  двоє українських військових поранені  через підрив на невідомому пристрої.

Також бойовики не порушували режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил 22 вересня.

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