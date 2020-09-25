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25 вересня 2020, пʼятниця, 20:23 6
Суспільство 2020-09-25T21:45:02+03:00
Українські Новини
Балуха почали виводити з медикаментозного сну, — Геращенко

Балуха почали виводити з медикаментозного сну, — Геращенко

Константин Долгий
український політв'язень, Володимир Балух, побиття Балуха
Володимир Балух. Фото: Володимир Балух/Facebook
Володимир Балух. Фото: Володимир Балух/Facebook

Процедуру виведення з медикаментозного сну українського політв'язня Володимира Балуха, якого побили в Києві в річницю його визволення, розпочали лікарі. Про це в Facebook повідомила народний депутат Ірина Геращенко.

З слів депутата, напередодні медики поділилися кількома обнадійливими новинами про стан Балуха.

"Пацієнт — в стабільному стані. Поступово пробуємо виводити з медикаментозного сну", — цитує вона слова лікарів.

Лікарі зазначають, що Балух періодично намагається відкривати очі, однак через тяжкість травм йому потрібний ще час, щоб повністю прийти до тями.

Як повідомляли Українські Новини, 8 вересня після побиття Балуха доставили в лікарню швидкої допомоги, де його прооперували. В результаті нападу колишній політв'язень отримав важку черепно-мозкову травму, крім того у нього були зламані рука і ключиця.

Також повідомлялося, що вже в Київській міській клінічній лікарні, куди перевели Балуха, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів через складну нейрохірургічну операцію, яку він переніс.

Крім того, 18 вересня, в Києві затримали підозрюваного в побитті Володимира Балуха. Ним виявився чоловік 1988 року народження. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.

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