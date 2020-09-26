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  • У трьох знаків зодіаку розпочнеться біла смуга сьогодні, — астролог
26 вересня 2020, субота, 05:00 2
Lifestyle 2020-09-26T05:15:01+03:00
Українські Новини
У трьох знаків зодіаку розпочнеться біла смуга сьогодні, — астролог

У трьох знаків зодіаку розпочнеться біла смуга сьогодні, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, поради астрологів, Астрологічний прогноз, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні, Прогноз астролога
Гороскоп на сьогодні. Фото: pixabay
Гороскоп на сьогодні. Фото: pixabay

Тоді як в п'ятницю Раки, Терези і Скорпіони могли позбутися всіх труднощів і тривог, сьогодні на Риб, Овнів та Дів чекає початок білої смуги в житті. Про те, які зміни чекають представників цих знаків зодіаку в суботу, 26 вересня, розкажуть Українські Новини.

Овен

У цей період Овнів чекає удача в сфері фінансів. Представники цього знака будуть почувати себе впевнено, їм буде здаватися, що вони зуміють подолати будь-які перешкоди і без труднощів досягти запланованих цілей. В особистих взаєминах також не виключені позитивні зміни. Романтичні контакти принесуть радість, усталені відносини не викличуть роздратування.

Діва

Дів чекає хороший день для нових справ і творчої реалізації своїх інтересів. У цей період можна починати сміливо діяти і вибудовувати стосунки. Зірки запевняють, що перед представниками знака відкриються нові перспективи. Буде можливість вигідно зарекомендувати себе і вийде зберегти гармонію і тісні зв'язки з другою половинкою.

Риби

Можливості і творчий потенціал допоможуть Рибам в повній мірі реалізувати свої амбіції в  різних сферах. Щоб залишатися на хвилі успіху, в цей час не варто відкладати на завтра те, що можна зробити зараз. Це стосується не тільки кар'єри, а й особистого життя. Сміливі рішення допоможуть змінити те, що вам набридло і не подобається. Цей день також буде сприятливий для розваг і невеликих подорожей.

Як повідомляли Українські Новини, астрологи спрогнозували, які знаки зодіаку стануть щасливішими вже цієї осені.

Крім того, астрологи розповіли, які знаки зодіаку позбудуться проблем і розчарувань  в кінці цього місяця.

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