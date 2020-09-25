Вагітну жінку в Білорусі били в живіт працівники міліції. Вона втратила дитину

Тоді як в Білорусі тривають протести опозиції проти фальсифікацій на президентських виборах і чергового президентського терміну Олександра Лукашенка, стало відомо, що раніше білоруські міліціонери затримали вагітну жінку і били її в живіт, в результаті чого вона втратила дитину. Про це повідомляє Народна Воля. Так, 11 серпня в місті Гродно Карину Малиновську затримали поруч з будинком. Вона сиділа у власній машині і говорила по телефону. Троє в цивільному підійшли до автомобіля, відкрили двері і забрали її в діляницю. Дівчину доставили до Ленінського РУВС, де один із співробітників в штатському відразу ж вдарив дівчину в груди, в результаті чого вона впала на підлогу. Потім їй почали погрожувати, що заберуть півторарічну доньку і посадять її матір. Її звинувачували в тому, що вона є координатором вуличних протестів проти Лукашенка. З слів жінки, один із співробітників міліції вдарив її в живіт. Жінка сказала міліціонерам, що вона вагітна, але на прохання викликати швидку співробітники не реагували кілька годин. Лікар з РУВС, яка через кілька годин оглянула дівчину, сказала, що не впевнена в її вагітності. Малиновську все одно відвезли в лікарню, де підтвердили вагітність. Лікар в лікарні занепокоївся тим, що у дівчини є кіста. Лікар наполягав на госпіталізації, але співробітники міліції забрали дівчину назад в РУВС, а потім відправили до в'язниці. У в'язниці дівчину примушували дивитися на те, як співробітники міліції знущаються над затриманими на акціях протесту, і чинили психологічний тиск. Там їй стало погано, її відвезли в лікарню, де зробили операцію. У дівчини стався розрив кісти. Коли вона прокинулася після операції, то дізналася, що втратила дитину. Міліціонери також вимагали підписати протокол, в якому дівчина зізнавалася в торгівлі петардами. Протокол вона не підписала, але їй все одно присудили штраф. Зараз дівчина з адвокатом готує апеляцію. Як повідомляли Українські новини, у Мінську пройшла таємна інавгурація Лукашенка. Також Україна не визнала Лукашенка призидентом Білорусі.