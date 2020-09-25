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  • Вагітну жінку в Білорусі били в живіт працівники міліції. Вона втратила дитину
25 вересня 2020, пʼятниця, 19:15 4
Європа 2020-09-25T19:45:02+03:00
Українські Новини
Вагітну жінку в Білорусі били в живіт працівники міліції. Вона втратила дитину

Вагітну жінку в Білорусі били в живіт працівники міліції. Вона втратила дитину

Александр Савич
Білорусь, Побиття жінки, протести в Білорусі
Карина Малиновська з Гродно втратила дитину після арешту білоруською міліцією. Фото: nv-online.info
Карина Малиновська з Гродно втратила дитину після арешту білоруською міліцією. Фото: nv-online.info

Тоді як в Білорусі тривають протести опозиції проти фальсифікацій на президентських виборах і чергового президентського терміну Олександра Лукашенка, стало відомо, що раніше білоруські міліціонери затримали вагітну жінку і били її в живіт, в результаті чого вона втратила дитину. Про це повідомляє Народна Воля.

Так, 11 серпня в місті Гродно Карину Малиновську затримали поруч з будинком. Вона сиділа у власній машині і говорила по телефону. Троє в цивільному підійшли до автомобіля, відкрили двері і забрали її в діляницю. 

Дівчину доставили до Ленінського РУВС, де один із співробітників в штатському відразу ж вдарив дівчину в груди, в результаті чого вона впала на підлогу.

Потім їй почали погрожувати, що заберуть півторарічну доньку і посадять її матір. Її звинувачували в тому, що вона є координатором вуличних протестів проти Лукашенка. 

З слів жінки, один із співробітників міліції вдарив її в живіт. Жінка сказала міліціонерам, що вона вагітна, але на прохання викликати швидку співробітники не реагували кілька годин.

Лікар з РУВС, яка через кілька годин оглянула дівчину, сказала, що не впевнена в її вагітності. Малиновську все одно відвезли в лікарню, де підтвердили вагітність. Лікар в лікарні занепокоївся тим, що у дівчини є кіста. 

Лікар наполягав на госпіталізації, але співробітники міліції забрали дівчину назад в РУВС, а потім відправили до в'язниці.

У в'язниці дівчину примушували дивитися на те, як співробітники міліції знущаються над затриманими на акціях протесту, і чинили психологічний тиск.

Там їй стало погано, її відвезли в лікарню, де зробили операцію. У дівчини стався розрив кісти.

Коли вона прокинулася після операції, то дізналася, що втратила дитину.

Міліціонери також вимагали підписати протокол, в якому дівчина зізнавалася в торгівлі петардами.

Протокол вона не підписала, але їй все одно присудили штраф.

Зараз дівчина з адвокатом готує апеляцію.

Як повідомляли Українські новини, у Мінську пройшла таємна інавгурація Лукашенка.

Також Україна не визнала Лукашенка призидентом Білорусі.

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