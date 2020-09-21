Помер знаменитий французький актор, який зіграв лиходія у фільмі про Джеймса Бонда

У Франції, в Парижі, на 90-му році життя помер знаменитий французький актор актор Майкл Лонсдейл (Мішель Лонсдаль). Про це повідомляє France24.

Майкл Лонсдейл за своє життя зіграв понад 200 ролей, але широку популярність здобув за роль лиходія Хьюго Дракса у фільмі про Джеймса Бонда "Місячний гонщик".

"Його агент, Олів'є Луазо, сказав, що він помер в своєму будинку в Парижі, місті, де він народився 24 травня 1931 року", - повідомляє France24.

Також однією з найвідоміших його ролей стала роль ченця Люка в фільмі "Боги і люди" в 2010 році.

"Заснований на реальних подіях, фільм розповідає історію семи французьких ченців, які були вбиті після викрадення зі свого монастиря в Алжирі в 1996 році під час громадянської війни в країні.

За цю роль Лонсдейл отримав свою першу і єдину премію Сезар - французьку версію Оскара - як кращий актор другого плану в 2011 році", - повідомляє France24.

Як повідомляли Українські новини, дружина голлівудського актора Джона Траволти померла після боротьби з онкологічним захворюванням.

Раніше на 69-му році життя помер радянський і російський актор Віктор Проскурін, який зіграв у фільмі у фільмі "Велика перерва".

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