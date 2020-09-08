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08 вересня 2020, вівторок, 12:23 8
Суспільство 2020-09-08T13:30:02+03:00
Українські Новини
Помер відомий український диктор Микола Козій. Його голосом говорили сотні персонажів кіно і серіалів

Помер відомий український диктор Микола Козій. Його голосом говорили сотні персонажів кіно і серіалів

Александр Савич
серіали, Кіно, Микола Козій

Вчора, 7 вересня, помер відомий український диктор Микола Козій. Про це повідомив генеральний продюсер UA: Українське радіо Дмитро Хоркін на своїй сторінці в Facebook.

Микола Козій вважається легендарним українським диктором, одним з кращих майстрів своєї справи.

Ще в 1980-ті він брав участь в озвучуванні пізнавальних передач Українського радіо для шкільної молоді, так званого "Шкільної наукової радіоспільноти", які виходили в 1980-і роки кожен будній день з 16:10 до 16:35.

Його голос звучав в десятках фільмів і серіалах, трансльованих на українському телебаченні.

Так, Козій озвучував персонажів в українському дубляжі серіалів "Коломбо", "Альф", "Династія", "Трансформери".

Його голос також можна було почути у фільмах "Король говорить", "Титанік", "Ноїв ковчег", "Уолл-стріт" і багатьох інших.

Крім того, Козій озвучував перший український варіант Біблії в аудіоформаті, а також озвучив текст томосу про автокефальну Православну церкву України.

Також Козій озвучував і рекламні ролики на українському телебаченні.

Легендарному українському дикторові Миколі Козію було 79 років.

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