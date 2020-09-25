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25 вересня 2020, пʼятниця, 18:07 5
Економіка 2020-09-25T18:45:02+03:00
Українські Новини
Розгерметизація газопроводу в Чабанах сталася через погано зварені труби

Розгерметизація газопроводу в Чабанах сталася через погано зварені труби

Ольга Фандорина
ГТС України, газопровід, розгерметизація
Газопровід. Фото: пресслужба Оператора ГТС України
Газопровід. Фото: пресслужба Оператора ГТС України

Розгерметизація газопроводу біля Чабанів Київської області, швидше за все, сталася через брак при будівництві. Про це повідомляє пресслужба компанії "Оператор ГТС України".

"Зараз продовжує працювати Комісія з розслідування причин інциденту, але виходячи з уже зібраної інформації, з високою ймовірністю можна констатувати, що розгерметизація сталася через невідповідну якість зварного з'єднання, допущену при будівництві газопроводу", — сказав головний інженер компанії Юрій Зябченко.

Він зазначив, що на сьогодні газопровід КЗУ-1 відновлено для транспортування газу в штатному режимі, аварійно-відновлювальні роботи на пошкодженій ділянці біля смт Чабани Київської області були проведені в установлений термін і завершені 18 вересня.

Як повідомляли Українськi Новини, 15 вересня в 00:20 поблизу селища міського типу Чабани сталася розгерметизація магістрального газопроводу, постраждалих немає.

Тим часом, в червні транзит газу через Україну збільшився через зупинку газопроводу "Турецький потік".

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