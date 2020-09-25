Розгерметизація газопроводу в Чабанах сталася через погано зварені труби

Розгерметизація газопроводу біля Чабанів Київської області, швидше за все, сталася через брак при будівництві . Про це повідомляє пресслужба компанії "Оператор ГТС України" .

"Зараз продовжує працювати Комісія з розслідування причин інциденту, але виходячи з уже зібраної інформації, з високою ймовірністю можна констатувати, що розгерметизація сталася через невідповідну якість зварного з'єднання, допущену при будівництві газопроводу", — сказав головний інженер компанії Юрій Зябченко.

Він зазначив, що на сьогодні газопровід КЗУ-1 відновлено для транспортування газу в штатному режимі, аварійно-відновлювальні роботи на пошкодженій ділянці біля смт Чабани Київської області були проведені в установлений термін і завершені 18 вересня.

Як повідомляли Українськi Новини, 15 вересня в 00:20 поблизу селища міського типу Чабани сталася розгерметизація магістрального газопроводу, постраждалих немає.

Тим часом, в червні транзит газу через Україну збільшився через зупинку газопроводу "Турецький потік".

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини