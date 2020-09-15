НС під Києвом: в Чабанах прорвало газопровід, який постачає газ до Європи

Поблизу селища міського типу Чабани, неподалік від Києва, сталася розгерметизація магістрального газопроводу. Внаслідок події постраждалих немає. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства енергетики, передають Українські Новини. "15 вересня близько 00:20 поблизу смт Чабани Києво-Святошинського району сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 мм (Київ-Захід України). О 01:10 перекрита подача газу до газопроводу", - йдеться в ньому. Зазначається, що через аварію на магістральному газопроводі поблизу смт Чабани була перекрита подача газу. При цьому транзит природного газу до Європи забезпечується в штатному режимі в заявлених обсягах. Як повідомляли Українськi Новини, в 2019 році Україна збільшила транзит газу через свою газотранспортну систему за контрактом з компанією "Газпром" (Росія) на 3,24%, або на 2,813 млрд куб. м до 89,583 млрд куб. м порівняно з 2018 роком. Тим часом, в червні транзит газу через Україну збільшився через зупинку газопроводу "Турецький потік" .