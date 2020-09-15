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15 вересня 2020, вівторок, 10:29 12
Події 2020-09-15T14:15:11+03:00
Українські Новини
НС під Києвом: в Чабанах прорвало газопровід, який постачає газ до Європи

НС під Києвом: в Чабанах прорвало газопровід, який постачає газ до Європи

Надежда Комендантова
газопровід, розгерметизація, НС

Поблизу селища міського типу Чабани, неподалік від Києва, сталася розгерметизація магістрального газопроводу. Внаслідок події постраждалих немає.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства енергетики, передають Українські Новини.

"15 вересня близько 00:20 поблизу смт Чабани Києво-Святошинського району сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 мм (Київ-Захід України). О 01:10 перекрита подача газу до газопроводу", - йдеться в ньому.

Зазначається, що через аварію на магістральному газопроводі поблизу смт Чабани була перекрита подача газу.

При цьому транзит природного газу до Європи забезпечується в штатному режимі в заявлених обсягах.

Як повідомляли Українськi Новини, в 2019 році Україна збільшила транзит газу через свою газотранспортну систему за контрактом з компанією "Газпром" (Росія) на 3,24%, або на 2,813 млрд куб. м до 89,583 млрд куб. м порівняно з 2018 роком.

Тим часом, в червні транзит газу через Україну збільшився через зупинку газопроводу "Турецький потік" .

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НС під Києвом: в Чабанах прорвало газопровід, який постачає газ до Європи
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