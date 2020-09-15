Пошкоджений газопровід в Чабанах будуть лагодити 2-3 дня

Відновлення роботи пошкодженої ділянки магістрального газопроводу поблизу селища міського типу Чабани Київської області займе 2-3 дні.

Про це йдеться в повідомленні Державного підприємства "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України", передають Українські Новини.

"Після завершення слідчо-оперативних дій ремонтних бригад "Оператора ГТС України" почнуть ліквідацію наслідків, за попередніми оцінками, відновлення роботи цієї ділянки магістрального газопроводу займе 2-3 дні", - йдеться в ньому.

Зазначається, що як тільки диспетчери отримали сигнал про падіння тиску, ділянку газопроводу, на якому сталася аварія, був відключений і локалізована витік.

При цьому було оперативно організовано відповідні перемикання на інші газопроводи, тому транспортування газу споживачам не припинялася.

Як повідомляли Українськi Новини, 15 вересня в 00:20 поблизу селища міського типу Чабани сталася розгерметизація магістрального газопроводу, постраждалих немає.

Тим часом, в червні транзит газу через Україну збільшився через зупинку газопроводу "Турецький потік" .

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини