В Окружному адмінсуді Києва ввели карантинні обмеження. У одного із співробітників виявили COVID-19

Окружний адміністративний суд Києва ввів карантинні обмеження через виявлення коронавірусу в працівника, в той час, як в Україні новий рекорд щодо захворюваності на COVID-19. Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Звертаємо увагу учасників судових засідань і відвідувачів суду, що у працівника Окружного адміністративного суду міста Києва підтверджений діагноз COVID-19, у зв'язку з чим, відповідно до розпорядження керівництва суду, тимчасово встановлені наступні карантинні обмеження: припинений особисте приймання документів канцелярією суду, при цьому звернутися до суду з позовними заявами, клопотаннями та іншими документами можна за допомогою поштового зв'язку, підсистеми "Електронний суд" або електронної пошти суду inbox@adm.ki.court.gov.ua ...", - йдеться в ньому. Суддям рекомендується проводити судові засідання в режимі відеоконференції. Також припинено проведення судових засідань для учасників судових процесів інших суддів в режимі відеоконференції, крім судових справ, які потребують термінового судового розгляду. Співробітникам служби судової охорони рекомендується допускати в приміщення суду виключно учасників судових засідань у захисних масках і після вимірювання температури. Як повідомляли Українськi Новини, в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, кого безкоштовно тестують на коронавірус і як проходить процедура. Також МОЗ провело рекордну кількість тестів на коронавірус за минулу добу.