Тельці зможуть уникнути помилок, а Водоліїв чекають приємні сюрпризи, - гороскоп від Глоби на сьогодні

Після того, як за гороскопом на п'ятницю зірки обіцяли деяким знакам зодіаку безліч можливостей , за гороскопом на суботу, 26 вересня, астролог прогнозує зміни в абсолютно всіх сферах діяльності, як в романтичних стосунках, так і в ділових. Докладний астрологічний прогноз на суботу опублікував астролог Павло Глоба .

Овен

Інтелектуальні здібності Овнів будуть повністю активізовані. Нові знання в суботу будуть просто життєво необхідні. Якщо проведете день в ліні і апатії, то ризикуєте упустити хороший шанс в житті.

Телець

Через високу концентрацію і уважності в суботу можна займатися відповідальними справами, шанси припуститися помилки мізерні.

Близнюки

У разі незрозумілих ситуацій не панікуйте і не турбуйтеся, тверезий підхід допоможе вирішити все якнайкраще. Постарайтеся не втрачати впевненості в собі і правильності в своїх діях.

Рак

Знайдіть час для роздумів. Це вкрай необхідно особливо тим, хто має багато претензій до свого теперішнього становища і життя. Можливо варто звернутися до фахівця, який допоможе розібратися з думками.

Лев

День видасться сприятливим на нові починання. Найімовірніше, що сьогоднішня закоханість виллється в відносини, фінансові вкладення - в прибуток.

Діва

Ретельно вибирайте, на що витрачати енергію і де її приберегти. Вона ще знадобиться. Поганий час, щоб відправлятися за покупками. Краще відкласти витрати до кращих часів, а зараз займіться справами домашніми або душевними.

Терези

Терезам варто взятися за складання плану на найближчі дні, а то й місяці. Розберіться зі своїми фінансами, бажаннями, завданнями.

Скорпіон

Не забувайте в цей день хоч трохи стежити за мовою, щоб не сказати зайвого. Наприклад, такого, що зачепить когось за живе, або того, що видасть секрет представників знаку.

Стрілець

Постарайтеся бути максимально чесними з собою і при прийнятті доленосних рішень і дивитися на ситуацію ще здалеку. Це в суботу представникам знаку буде під силу.

Козеріг

У суботу Козерогам буде під силу здолати навіть найбільш безнадійну справу. Головне - не витрачати даремно сили (наприклад, на сварки або суперечки), а направити енергію в конструктивне русло.

Водолій

Відносини Водоліїв з близькими і друзями стануть більш розслабленими і теплими. Це вдалий час, щоб поговорити про приємні речі. Ймовірно, що представників знаку чекають маленькі, але приємні сюрпризи.

Риби

Рабам в цей день буде характерна підвищена самооцінка, що додасть сил для вирішення поточних завдань. Легко буде вдаватися пошук гідних союзників в комерційних та особистих справах.

Як повідомляли Українські Новини, астрологи спрогнозували, які знаки зодіаку стануть щасливішими восени-2020.

Також астролог раніше спрогнозував що всім знакам зодіаку обіцяє вересень.

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