У Харківській міськраді показали оклад Кернеса і його заступники, але відмовились назвати премії

Оклад мера Харкова Геннадія Кернеса, який візьме участь в місцевих виборах , в серпні становив 16 940 гривень. Водночас оклад його першого заступника Ігоря Терехова становив 15,5 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Харківської міської ради на запит Українських Новин.

Оклад заступника мера - керуючої справами виконавчого комітету міської ради Тетяни Чечетової-Терашвілі , заступниці з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлани Горбунової-Рубан, заступника з питань сім'ї, молоді та спорту Костянтина Лобойченка, заступниці з питань правового забезпечення Марини Стаматіної, заступниці з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Тетяна Овінникова , заступника з питань житлово-комунального господарства Андрія Руденка, заступника з питань інфраструктури міста Євген Водовозов, заступника з питань цифрової трансформації Олега Дробота становив по 14,2 тис. гривень.

При цьому Харківська міськрада відмовилася повідомити повний розмір зарплати з надбавками.

"При розгляді запиту встановлено, що цей запит містить прохання надати доступ до персональних даних, тому такий розгляд здійснено з урахуванням приписів закону України "Про захист персональних даних"... Не належать до інформації з обмеженим доступом лише персональні дані, зазначені в декларації особи, уповноваженого на виконання функцій держави або місцевого самоврядування..." , - йдеться в ньому.

Також наголошується, що тільки фізична особа, якої стосується конфіденційна інформація, відповідно до конституційного та законодавчим регулюванням права особи на збір, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації має право вільно, на власний розсуд визначати порядок ознайомлення з нею інших осіб, держави та органів місцевого самоврядування, а також право на збереження її в таємниці.



Як повідомляли Українськi Новини, раніше Кернес захворів на коронавірус.

17 вересня він був доставлений в німецьку клініку "Шаріте" у тяжкому стані.

Кернес витратив 4,12 млн гривень на лікування і 1,75 млн гривень на транспортування до Німеччини.

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