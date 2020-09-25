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25 сентября 2020, пятница, 17:44 124
Общество 2020-09-25T18:15:02+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" решила возобновить посадку и высадку пассажиров на некоторых станциях

"Укрзализныця" решила возобновить посадку и высадку пассажиров на некоторых станциях

Валерия Драгомирова
Укрзализныця, Посадка, высадка, Продажа билетов, Красная зона
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Акционерное общество "Укрзализныця" решило возобновить посадку и высадку пассажиров на станциях "Славута-1", "Чоп", "Волочиск" и "Ларга" с 28 сентября.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на этих железнодорожных станциях можно будет делать как посадку, так и высадку пассажиров.

С 28 сентября на этих станциях будут продаваться билеты на поезда № 43/44 "Киев — Ивано-Франковск", № 46/45 "Ужгород — Лисичанск", № 81/82 "Киев — Ужгород", № 88/87 "Ковель — Новоалексеевка", № 98/97 "Ковель — Киев", № 108/107 "Одесса — Ужгород", № 117/118 "Киев — Черновцы", № 122/121 "Николаев — Ривне", № 136/135 "Черновцы — Одесса", № 601/602 "Львов —Тячев".

Как сообщали Українськi Новини, 14 сентября "Укрзализныця" закрыла продажу билетов со станций "Нежин", "Носовка", "Волочиск", "Чоп", "Ларга", "Славута-1".

С 14 сентября в "красную зону" в Закарпатской области попал Чоп; в Ивано-Франковской области - Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тысменицкий районы; в Тернопольской области - Тернополь, Бережаны, Чортков, Бережанский, Бучачский, Гусятинский, Залещицкий, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чортковский районы; в Хмельницкой области - Славута и Волочисский район.

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