"Укрзализныця" решила возобновить посадку и высадку пассажиров на некоторых станциях

Акционерное общество "Укрзализныця" решило возобновить посадку и высадку пассажиров на станциях "Славута-1", "Чоп", "Волочиск" и "Ларга" с 28 сентября. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини. По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на этих железнодорожных станциях можно будет делать как посадку, так и высадку пассажиров. С 28 сентября на этих станциях будут продаваться билеты на поезда № 43\/44 "Киев — Ивано-Франковск", № 46\/45 "Ужгород — Лисичанск", № 81\/82 "Киев — Ужгород", № 88\/87 "Ковель — Новоалексеевка", № 98\/97 "Ковель — Киев", № 108\/107 "Одесса — Ужгород", № 117\/118 "Киев — Черновцы", № 122\/121 "Николаев — Ривне", № 136\/135 "Черновцы — Одесса", № 601\/602 "Львов —Тячев". Как сообщали Українськi Новини, 14 сентября "Укрзализныця" закрыла продажу билетов со станций "Нежин", "Носовка", "Волочиск", "Чоп", "Ларга", "Славута-1". С 14 сентября в "красную зону" в Закарпатской области попал Чоп; в Ивано-Франковской области - Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тысменицкий районы; в Тернопольской области - Тернополь, Бережаны, Чортков, Бережанский, Бучачский, Гусятинский, Залещицкий, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чортковский районы; в Хмельницкой области - Славута и Волочисский район.