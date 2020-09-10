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10 вересня 2020, четвер, 15:45 21
Суспільство 2020-09-10T18:15:03+03:00
Українські Новини
Здають пляшки, а Крим був захоплений Росією, - Турчинов про здачу Криму

Здають пляшки, а Крим був захоплений Росією, - Турчинов про здачу Криму

Елизавета Драбкина
РНБО, анексія Криму, Олександр Турчинов, Здача Криму
Секретар РНБО Олександр Турчинов. Фото: nahnews.org
Секретар РНБО Олександр Турчинов. Фото: nahnews.org

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов заявив,що Крим ніхто не здавав, а півострів був захоплений Росією, за що вона має відповісти.  

Про це Турчинов сказав на пресконференції, передають Українські Новини

"Здають пляшки в магазини, а Крим був захоплений Російською Федерацією. І відповідати за захоплення повинні, безумовно, військові Російської Федерації і політичне керівництво Російської Федерації, а також ті українські політики, діячі в лапках, які роззброювали армію, які знищували українську оборону, які довели сектор оборонної безпеки до такого стану, яке було в 2014 році" , - сказав він.

За словами колишнього генерального прокурора Юрія Луценка, будь-які кримінальні провадження стосовно Турчинова безперспективні.

Як повідомляли Українськi Новини, в неділю, заступник директора ДБР Олександр Бабіков заявив, що Державне бюро розслідувань розслідує справу про можливу здачу Криму, проте повідомлення про підозру Турчинову не готувалося .

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов подав у відставку  17 травня 2019 року.

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