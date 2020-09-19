У Криму ще в трьох населених пунктах обмежать подачу води

В Алушті, Партеніті і Малому Маяку з середи, 23 вересня, вводять обмеження подачі води з метою економії водних ресурсів, в той час, як з 7 вересня, в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ почався третій етап обмежень.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявила "глава адміністрації" Алушти Галина Огнєва.

"З середи, 23 вересня ми вводимо в Алушті, Партеніті і Малому Маяку обмежувальні заходи подачі води. А саме, в нічний час з 23.00 до 05.00 в системі водопроводу буде знижено тиск. Вода, буде, але йти вона буде під низьким тиском. Це тимчасовий захід, але вона допоможе заощадити і не допустити ситуації повної відсутності води", - написала Огнєва.

Вона зазначила, що в Ізобільнецькому водосховищі залишився невеликий обсяг води, якого вистачить тільки до грудня. За її словами, зниження тиску - це економія як мінімум 10 тисяч кубометрів на добу і гарантія того, що навіть без опадів вода буде до квітня 2021 року.

Вона закликала жителів Алушти, Партеніта та Малого Маяка кримчан відмовитися від набору води на ніч.

Як повідомляли Українські Новини, в Криму пересохли п'ять річок з прісною водою , що забезпечують півострів. Причину пересихання річок влааи окупованого Криму вбачають в малій кількості опадів.

Тим часом постійний представник президента в Криму Антон Кориневич вважає, що відновлення подачі води на півострів можливо тільки після його деокупацію Росією.

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