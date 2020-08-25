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25 серпня 2020, вівторок, 10:24 9
Бізнес 2020-08-25T11:00:02+03:00
Українські Новини
Заробітчани хочуть залишитися в Польщі й перевезти принаймні одного родича, — дослідження

Заробітчани хочуть залишитися в Польщі й перевезти принаймні одного родича, — дослідження

Кира Молчанова
Заробітчани, Польща, Заробітчани в Польщі
Польща. Варшава. Фото: Pixabay
Польща. Варшава. Фото: Pixabay

Українські трудові мігранти в Польщі все частіше не хочуть повертатися в Україну, а бажають залишитися жити в Польщі й перевезти хоча б одного родича.

Про це заявляє Аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal з посиланням на свіже дослідження Національного банку Польщі.

Там прогнозують що на фоні асиміляції потік коштів, який перераховується мігрантами в Україні, поступово зменшиться.

Зазначається, що відсоток заробітчан, які хочуть залишитися в Польщі довше або взагалі назавжди, в останні роки зріс. Більш ніж половина іммігрантів у Польщі прагнуть перевезти як мінімум одного члена сім'ї.

Так, якщо у 2015 році 80% опитаних українців планували пропрацювати в Польщі всього рік, то у 2020 році залишитися терміном на 3 роки і більше хочуть вже 52% опитаних українців.

Аналітичний центр Gremi Personal так само констатує в своїх соціологічних дослідженнях стрімке зростання попиту на вакансії для сімейних пар. Так, 15% респондентів планують їхати працювати до Польщі з сім'єю. 31% з тих, хто вже там працюють і хочуть залишитися, планують отримати дозвіл на постійне проживання або громадянство, перевезти сім'ю, купити нерухомість або відкрити свою справу.

Аналітики зазначають, що українці, які наважуються на постійний переїзд в Польщу, навряд чи повернуться на батьківщину.

Як повідомляли Українські Новини, в чеському місті Добржиш під стінами заводу Bobcat шість днів голодував закарпатець Ярослав Чепа в знак протесту за невиплату українцям зароблених грошей. 

Раніше в Польщі спалили хостел з українськими заробітчанами.

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