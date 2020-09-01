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01 вересня 2020, вівторок, 18:37 8
Суспільство 2020-09-01T19:45:02+03:00
Українські Новини
Польща не внесла Україну до списку країн, звідки заборонені польоти

Польща не внесла Україну до списку країн, звідки заборонені польоти

Кира Молчанова
Польща, Авіасполучення, Коронавірус, обмеження пересування
Варшава. Фото: Pixabay
Варшава. Фото: Pixabay

Через складну епідемічну ситуацію на території країни, Міністерство закордонних справ Польщі заборонило польоти з 44 країн. У цьому списку немає України, яка ввела обмеження для деяких іноземців.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У список потрапили 44 країн, авіасполучення з якими Польща закриває до 15 вересня 2020 року. Також полякам порекомендували утриматися від планування поїздок в ці країни.

Це країни, де за останні 2 тижні коефіцієнт випадків інфікування COVID-19 на 100 тисяч осіб становив 60.

У МЗС Польщі зазначають, що громадяни, які на момент оновлення списку опинилися такій країні, можуть скористатися альтернативними видами повернення додому. Зокрема, це на машині або літаком через інші держави, які не потрапили до переліку.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше МАУ планувала скасувати рейси в 9 міст через неблагополучну епідемічну ситуацію.

До цього кілька десятків працівників туристичної сфери проводять пікет біля Кабінету Міністрів проти рішення Кабінету Міністрів закрити кордони для іноземців з 28 серпня.

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