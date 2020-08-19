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19 серпня 2020, середа, 21:23 6
Судова влада 2020-08-19T22:11:08+03:00
Українські Новини
Загибель 5-річного Кирила Тлявова: звинувачення можуть перекваліфікувати на умисне вбивство

Загибель 5-річного Кирила Тлявова: звинувачення можуть перекваліфікувати на умисне вбивство

Надежда Комендантова
смерть дитини, вбивство, Умисне вбивство, Поліція
П'ятирічний Кирило з Переяслава-Хмельницького. Фото: 112
П'ятирічний Кирило з Переяслава-Хмельницького. Фото: 112

У той час, як ще в травні двоє підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика під Києвом вийшли на свободу, заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков допускає перекваліфікацію в суді звинувачення на умисне вбивство у справі загибелі 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Київській області.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Що стосується кваліфікації - умисного вбивства, вбивства з необережності - в суді буде можливість допитати всіх учасників події, дослідити всі експертизи, вислухати сторони. Якщо в судовому засіданні буде встановлено ознаки навмисного вбивства, прокурор обгрунтовано, на законних підставах змінить кваліфікацію. Тому і суд буде орієнтувати на винесення іншої міри покарання ", - сказав він.

Також він висловився щодо тривалості судового процесу.

"Що стосується тривалості судового процесу. Це питання є найбільш болючим для всієї правоохоронної системи, оскільки тривалий судовий процес - це найгірший фактор, який негативно впливає на забезпечення законності в державі. На жаль, такі виробництва можуть розглядатися роками, особливо, якщо сторона захисту намагається використовувати всі можливі зачіпки, щоб затягнути процес - відвідування адвокатів, прокурорів, додаткові клопотання. На жаль, наш кримінальний процес, який нині діє, досить обмежує повноваження суду щодо прискорення такого процесу. Необхідно розглядати зміни в кримінально-процесуальне законодавство в цьому ракурсі, щоб забезпечити більш швидкий розгляд кримінального провадження. Суспільство має бачити: відбувся злочин - провели наслідок - протягом певного часу є вирок ", - зазначив Бабіков.

На його думку, якщо між вчиненням злочину і вироком проходить 2,3,5, 10 років - це мало кому цікаво, крім близьких родичів.

"Тому відсутня виховна функція суду - всім побачити те, що є покарання", - підкреслив Бабіков.

Як повідомляли Українськi Новини, на початку листопада директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що 5-річний хлопчик був убитий в результаті рикошету кулі від каменю .

Крім того, ДБР повідомило остаточну підозру головному фігуранту справи - поліційному у вбивстві з необережністю.

Прокуратура заявляє, що поліційні 31 травня в Переяслав-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім почали стріляти з вогнепальної зброї по металевих банках і іншим предметам, які були розташовані в місці, де могли знаходитися люди.

У ході стрілянини поліційні потрапили в 5-річного Кирила Тлявова, який в цей час перебував на дитячому майданчику біля будинку, де розважалися поліційні.

У результаті дитина отримала важкі тілесні ушкодження і був госпіталізований до лікувального закладу, де помер через 3 дні.

За даними слідства двоє із зазначених чоловіків - колишні працівники поліції, неповнолітній син одного з них і їх товариш.

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