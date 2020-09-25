У центрі Харкова поранили жінку і викрали її автомобіль. У місті оголошено план "Сирена"

той час як в Україні посилили кримінальну відповідальність за викрадення автомобіля . В центрі Харкова невідомі поранили 38-річну жінку і зникли з місця події на її автомобілі BMW у Про це повідомляє пресслужа Головного управління Національна поліція в Харківській області на сторінці в соцмереіж Facebook.

Повідомляється, що сьогодні, 25 вересня, близько 13:05 надійшла і нформация про звуках пострілів біля станції метро "Наукова".

"Попередньо встановлено, що невідомий скоїв напад на жінку, поранив її з невстановленої зброї і зник на автомобілі потерпілої. Через деякий час автомобіль був знайдений на вулиці Мінська. Можливо, зловмисник пересів на інший транспортний засіб", - повідомляють в Нацполіціі.

У місті оголошено операцію "Сирена".

Жінку доставили в лікарню. Зараз їй надають медичну допомогу.

Як повідомляли Українські Новини, у липні в Києві двоє хлопців викрали маршрутку і каталися на ній по місту.

Також в серпні 20-річний студент з Судану викрав автомобіль з двома малолітніми дітьми в ньому .

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