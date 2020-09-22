До 5 років в'язниці. В Україні посилили відповідальність за викрадення автомобіля

Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента, передають Українські Новини.

"Президент Володимир Зеленський підписав закони"Про внесення змін до статті 289 Кримінального кодексу щодо протидії незаконному заволодінню транспортним засобом" № 875-IX, який Верховна Рада прийняла 3 вересня 2020 року", - йдеться в ньому.

Згідно зі змінами, за незаконне заволодіння транспортним засобом більше не передбачено покарання у вигляді штрафу - такі дії караються обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Також встановлюється покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такого за незаконне заволодіння автомобілем з використанням електронних пристроїв для втручання в роботу технічних засобів охорони, або за незаконне заволодіння транспортним засобом, вартість якого становить від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"Такі ж дії, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна або без такого", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, в 2020 році державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи з надбавкою на догляд зросте тричі: 1 січня, 1 липня та 1 грудня.

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