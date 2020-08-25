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25 серпня 2020, вівторок, 14:14 9
Силові структури 2020-08-25T16:15:02+03:00
Українські Новини
У Полтаві затримали 20-річного суданці, який викрав автомобіль з двома дітьми в ньому

У Полтаві затримали 20-річного суданці, який викрав автомобіль з двома дітьми в ньому

Александр Савич
ДТП, затримання викрадачів, Викрадення автомобіля
Затримання студента з Судану Фото: Нацполіція
Затримання студента з Судану Фото: Нацполіція

Слідом за інформацією про те, що в Харкові затримали ізраїльтянина, який торгував зброєю , стало відомо про викрадення автомобіля "Опель" з двома дітьми в ньому, який скоїв 20-річний студент з Судану в Полтаві. Про це повідомляє МВС.

Після викрадення молодий чоловік спробував сховатися і скоїв ДТП, врізавшись у відбійник. Через кілька хвилин його наздогнали патрульні поліцейські і затримали.

Подія сталася близько 13:00 на вулиці Соборності.

автомобіль Автомобіль "Опель", який студент з Судану викрав 25 серпня в Полтаві. Фото: Нацполіція

"За кермом автомобіля перебував громадянин Судану, 1999 р.н., студент одного з полтавських вищих навчальних закладів. Зараз він затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом прокуратури слідчими порушено кримінальні провадження у частині 1 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та за частиною 2 статті 146 (незаконне позбавлення волі двох малолітніх дітей) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 3-х до 5-ти років обмеження або позбавлення волі. Тривають слідчі дії", - повідомили в МВС.

Як повідомляли Українські новини, у червні в Чернівецькій області іноземець намагався пограбувати будинок і поранив двох поліцейських .

Також бойовики "ДНР" готували теракт на території України. СБУ знешкодила їх схованку .

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